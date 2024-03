Este jueves 8, los altos directivos de YPF indicaron que aún se esperan incrementos del 10% en los precios de los combustibles (nafta y gasoil).

Fue en una presentación con inversores, la habitual "call conference" trimestral, en la que hablaron sobre el balance 2023 -año en el que la petrolera perdió contablemente 1.277 millones de dólares- y el plan estratégico para los próximos años.

Publicidad

Según dijeron los directivos, la brecha con la paridad de importación se redujo de 28% a principios de octubre del año pasado al 8% a fines de diciembre, por los fuertes aumentos que ocurrieron a partir de noviembre. La cifra habría trepado al 10% recientemente.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La venta de gasoil y nafta en el mercado local representa el 57% de los ingresos de YPF (casi u$s 10.000 millones en 2023). Un mejor precio de "realización" implica mayores ganancias operativas. La libertad de mercado y el objetivo de potenciar las exportaciones puede generar un mejor resultado, que compensaría la caída en la demanda por la crisis económica.

La petrolera estatal destinará inversiones en 2024 por US$ 5.000 millones, de los cuales US$ 3.000 millones serán para la producción de shale oil y gas (petróleo y gas no convencional) en Vaca Muerta.

La producción de shale oil pasaría de los actuales 97.000 barriles por día (bpd) a 120.000 en 2024 (+24%) y a 160.000 bpd en 2025.

Publicidad

Por el lado financiero, YPF proyecta cubrir los 1.300 millones de dólares de vencimientos de deuda que tiene este año y tomar otros US$ 1.300 millones para financiar su plan de inversión, en tanto que el nivel de apalancamiento (deuda neta con relación a su EBITDA) se mantendría entre 1,5 y 1,7 veces.