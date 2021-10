Florencia Genovart ya está en Alemania para hacerse el tratamiento contra una rara enfermedad

La sanjuanina de 26 años que padece endometriosis profunda y una de las enfermedades más raras del mundo ya está en Alemania para realizarse un costoso tratamiento que podría terminar con los fuertes dolores que no la dejan ni levantarse de la cama. Florencia Genovart confirmó la noticia a través de una historia de Instagram.

Su historia llegó a San Juan y al país a través de una nota de Infobae. Ahí se conoció que la joven necesitaba más de 40.000 euros, sin contar el monto del hospedaje y pasaje de vuelo, para viajar a Europa y realizar un estudio y una posterior cirugía.

Después de dar a conocer que se encuentra en Alemania, la joven escribió: "Quiero agradecer a todos los que me ayudaron, me acompañaron y a la ayuda económica de todos mediante sorteos, colecta, y al gobierno de San Juan, si no fuese por esa ayuda no podría haber llegado".

"Agradecer a los dos seres maravillosos que me están acompañando en el viaje, familia y amigos por tanto apoyo. Y agradecerme a mi misma por tanto esfuerzo, ganas y lucha para poder llegar a encontrar la solución", agregó.

"Voy a ir informando mientras pueda sobre todo lo que vaya pasando, rogando de que se ilumine la mente de estos médicos y puedan ayudarme a vivir", cerró Florencia.

En marzo de este 2021 a Florencia le hallaron el síndrome de nutcracker o cascanueces, es la compresión de la vena renal entre dos arterias, que es una de las enfermedades más raras del mundo. Decidieron colocar un stent en la vena renal, pero todo siguió igual. Se sumaba otra enfermedad y cero soluciones.

La endometriosis profunda la descubrió en el 2019 con un estudio realizado en Buenos Aires y tras un diagnóstico preliminar de un médico sanjuanino.

La sanjuanina lucha desde hace tres años con los dolores. Conoció su diagnóstico luego de una gran cantidad de consultas médicas, tratamientos fallidos y de ocho intervenciones quirúrgicas. Visitó a especialistas de San Juan, Mendoza y Córdoba.

“Todo empezó en septiembre de 2018. Me vino la menstruación un lunes y al quinto día, en vez de desaparecer, comencé con un fuerte sangrado. Se me hinchó muchísimo la panza y tenía un dolor que no puedo explicar. Me aguanté eso tres días, al cuarto no me podía sentar en la cama y llegué llorando a la guardia. Estuve internada dos días, pero el diagnóstico fue ‘no tienes nada", contó en una ocasión a Infobae.

A las dos semanas le volvió a pasar lo mismo y los médicos le dijeron que se trataba de un cólico renal. En ese momento la operaron por primera vez y le hallaron dos quistes rotos, una trompa estrangulada, várices pélvicas y dos focos de endometriosis. Tomó la medicación que le recetaron, pero no hubo grandes cambios.

Su vida siguió cambiando debido a que los dolores no se le iban. Vivía en Capital Federal desde este año, cerca del Hospital Naval, donde se trataba hasta antes del viaje.

Su ginecólogo fue quién le recomendó realizar en Alemania “un estudio de pies a cabeza con un software especial que él maneja”. El estudio solo salía 2.500 euros y la cirugía valía 38.000 euros. A eso había que sumarle el pasaje y la estadía por lo que eran montos inalcanzables para la familia Genovart.

Pero finalmente consiguió la financiación de todo ese tratamiento con ayuda de sus más cercanos y desconocidos y cumple su anhelo de estar en Alemania.