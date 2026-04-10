Florencia Peña reveló con qué actriz de Casados con Hijos estuvo peleada

Este viernes 10 de abril de 2026 surgieron detalles sobre el posible reencuentro profesional entre Florencia Peña y Érica Rivas. Luego de años de distancia por la polémica en torno a la versión teatral de Casados con Hijos, Peña rompió el silencio en el programa Puro Show para explicar que las actrices lograron saldar sus diferencias en un ámbito privado.

Sobre este acercamiento, la conductora manifestó que "Tuvimos una charla en la que pudimos aclarar las cosas. A Érica la quiero mucho, laburé muy bien con ella y me dolió muchísimo que no pudiera estar en el teatro".

El conflicto se había originado cuando Rivas exigió modificaciones en los guiones para eliminar chistes machistas, lo que derivó en acusaciones contra el resto del elenco. En aquel contexto, Peña se había sentido herida al ser señalada por estar del lado de los opresores.

Sin embargo, respecto a la reciente charla, expresó que "No quiero ahondar demasiado porque Érica es una persona muy respetuosa de la intimidad. Yo soy más extrovertida pero ella no y no me gustaría meterme ahí. Lo que puedo decir es que tuvimos una charla en la que pudimos revisar muchas cosas".

Durante la entrevista, la actriz remarcó el cariño que aún siente por su antigua compañera. Destacó que "Pudimos intercambiar las maneras que tuvimos de ver las cosas. Yo personalmente la quiero mucho, laburé muy bien con ella, fui muy feliz y me dolió muchísimo que no pudiera estar en el teatro".

Además, Peña reveló un dato sobre las negociaciones internas en la época de la producción teatral. Confesó que "Cuando peligraba su lugar en el elenco y antes de que se tomara la decisión final, fui de las que más peleó por que ella estuviera".

Finalmente, ante la consulta sobre si ese respaldo había sido reconocido por Rivas, la invitada fue tajante en su respuesta. Sostuvo "No. No sé si no lo valoró. Creo que las confusiones muchas veces llegan por una falta de comunicación y eso es lo que pasó acá. Hubo una bola enorme, inmanejable". Con estas declaraciones, la actriz cerró un capítulo de enfrentamiento histórico y dejó la puerta abierta para un futuro proyecto juntas.