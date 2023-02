Pasadas las 23 horas del viernes, el Escenario San Juan vibró con la presentación de Lali Espósito en la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2023. La artista se presentó ante una multitud que coreó y bailó sus canciones.

La multifacética cantante estuvo acompañada de varios bailarines y de un juego de luces e imágenes en las pantallas. Además, lució varios looks que enloquecieron a sus fanáticos, que fueron tanto chicos como grandes.

Cabe recordar que, además del show de Lali, la cuarta jornada tendrá la presencia de María Becerra. Por este motivo, hay una gran asistencia del público joven en el Costanera Predio Ferial.

La reventa para Lali y María Becerra, por las nubes

Ante la imposibilidad de conseguir entradas, son muchos los sanjuaninos que desean poder asistir al predio Costanera en la noche del viernes para ver a dos de las figuras argentinas que cada vez brillan más con su música por todo el mundo. Es en este contexto que algunos usuarios ofrecen a través de Facebook las entradas campo delantero que tenían un valor de $4.000.

Cabe destacar que este viernes por la mañana desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia informaron que se agotaron las entradas para acceder al Complejo Ferial Costanera durante la noche del viernes. En esta noche actuarán Lali, María Becerra y Damián Córdoba.

Quien no posea tickets para ingresar no podrá hacerlos porque no habrá ventas en boleterías como venía ocurriendo noches anteriores. Sin embargo, en la calle principal junto al predio se pondrá en escena el Carrusel del Sol con acceso libre y gratuito.