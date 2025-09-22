Fórmula 1: la joven modelo de la que Lando Norris se enamoró

Dos años de intensas especulaciones y rumores en redes sociales han llegado a su fin. Lando Norris, el piloto británico de la escudería McLaren, ha confirmado oficialmente su relación con la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro. La noticia, que pone un sello definitivo a la relación, fue revelada por el propio piloto de 25 años en una entrevista exclusiva con la edición británica de la revista Vogue, validando lo que muchos seguidores ya daban por hecho tras las múltiples apariciones públicas de la pareja.

La pareja se convirtió en el foco de atención mediática en 2023, cuando Corceiro, de 22 años, fue vista en Mónaco junto al piloto. El interés se disparó dada la notoria vida pública de ambos, y por el pasado de la actriz, quien mantuvo una relación de cuatro años con el exfutbolista del Chelsea, João Félix. A pesar de ser fotografiados en eventos de alto perfil, como la final del Masters de Montecarlo 2024 y en circuitos de Fórmula 1, hasta ahora ambos habían mantenido silencio sobre la naturaleza de su vínculo.

Publicidad

La conexión especial del piloto

En la entrevista con British Vogue, Norris explicó que la relación se consolidó recientemente, a pesar de conocerse desde hace años. “Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”, precisó. El piloto destacó la conexión que ha desarrollado con Corceiro, a quien describe como alguien con quien puede ser auténtico: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”.

La actriz, por su parte, ya había confirmado en sus redes sociales el fin de su relación con Félix el mismo año en que fue vista con Norris, señalando que la separación se dio en buenos términos y que siguen siendo "amigos como siempre lo fuimos". La presencia de Corceiro animando a Norris junto a la familia del piloto, e incluso su participación en la séptima temporada de la serie "Drive to Survive" de Netflix, alimentaron constantemente las teorías de los fanáticos.

Publicidad

Fama, redes y un llamado a la privacidad

Margarida Corceiro es una figura reconocida en el entretenimiento portugués, acumulando más de dos millones de seguidores en Instagram y una exitosa carrera que incluye roles en series como "Punto Nemo" de Prime Video, así como campañas para marcas internacionales como Armani Beauty. A pesar de la notoriedad de ambos, la pareja ha tenido que lidiar con la intensidad de los comentarios en redes sociales.

Norris admitió el impacto emocional de la constante atención y las críticas. “No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No quieres ver cosas malas escritas sobre nadie”, confesó a la revista. No obstante, el piloto afirmó que el impacto es mucho menor que antes, y que ambos han aprendido a manejar la presión. A pesar de ser figuras públicas, la pareja busca activamente mantener la privacidad y disfrutar de su tiempo juntos lejos de los reflectores.