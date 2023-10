Fórmula 1: los dramas no vistos que sufrieron los pilotos en el GP de Qatar

Lando Norris compartió sus experiencias después de la emocionante carrera en el circuito de Lusail, donde admitió que hubo momentos en los que su visión se volvió borrosa. El Gran Premio de Qatar en la Fórmula 1 resultó ser un desafío extremadamente exigente para los corredores, ya que tuvieron que enfrentar una sensación térmica de más de 40 grados Celsius y una humedad superior al 70%.

Todo esto mientras estaban al volante de sus monoplazas, que los equipos enfriaron con hielo sintético antes de la carrera, con un impacto limitado. En la vuelta 27, Fernando Alonso hizo una solicitud inusual por radio, pidiendo agua o algo similar para su asiento, ya que sentía que se quemaba. A pesar de su solicitud, se dio cuenta que esto no estaba permitido. Esta situación llamó la atención, pero no reflejaba completamente las condiciones extremas que estaban enfrentando.

El piloto rookie Logan Sargeant fue el primero en levantar las alarmas al comunicar a su equipo que no se sentía bien. El jefe de Williams, James Vowles, le dio la opción de retirarse y le recordó que no debía sentir vergüenza por hacerlo si se encontraba mal. No terminar una carrera es siempre una situación difícil para un corredor, pero la seguridad debe estar por encima del orgullo.

Carrera al límite en Fórmula 1

Por su parte, Lance Stroll se acercó a la ambulancia una vez que pudo levantarse de su asiento, visiblemente desorientado. Relató que su condición comenzó a deteriorarse notablemente a falta de 20 vueltas y que estaba al borde de desmayarse en el coche. A pesar de haber sido sancionado en varias ocasiones por superar los límites de pista, explicó que tenía dificultades para verlos debido a su estado de desvanecimiento.

Max Verstappen compartió su opinión sobre la carrera, calificándola como una de las más duras que ha experimentado, y no fue el único en hacerlo. Incluso Fernando Alonso, el piloto más experimentado de la parrilla, coincidió en que fue una de las pruebas más exigentes de su vida. Oscar Piastri también destacó la intensidad de la carrera, describiéndola como "57 vueltas de clasificación".