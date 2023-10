Francis Ngannou explotó tras anunciarse que Tyson Fury peleará con Oleksandr Usyk

Francis Ngannou quiere destruir el gran plan de Tyson Fury, cosa que ha quedado demostrada en estas horas. El viernes se llegó a un acuerdo entre los campeones de Peso Pesado, el británico y Oleksandr Usyk, para pelear en un enfrentamiento de boxeo muy esperado por el título indiscutible en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Sin dudas, algo que no cayó bien en el camerunés que reinó en UFC.

Queensberry Promotions dijo en un comunicado de prensa que la fecha de la pelea y otros detalles se anunciarían “a su debido tiempo”, aunque ESPN informó que el evento podría tener lugar tan pronto como el 23 de diciembre. El anuncio se hizo un mes antes de que Fury pelee contra el ex campeón de Peso Pesado de UFC Francis Ngannou el 28 de octubre, también en Riad. Que Tyson se inscribiera para otra pelea antes de subir al ring con Francis envía un mensaje sobre la facilidad con la que pretende terminar con el africano.

Sin embargo, Ngannou tiene otros planes. "No sé cuál es la suspensión médica mínima en el boxeo, pero realmente no entiendo cómo Tyson puede pelear en diciembre después de lo que sucederá el (28 de octubre)", fue lo que compartió el excampeón de Peso Pesado de UFC en X. Incluso si Francis, haciendo su debut en el boxeo profesional, lograra la gran sorpresa, no sería coronado campeón ya que la pelea programada a 10 asaltos no es por el título del CMB de Fury.

Clima tenso en la previa

En ese improbable escenario, Fury podría continuar con su pelea por el título indiscutible contra Usyk, aunque seguramente perdería gran parte de su brillo. Un enfrentamiento entre Fury (33-0-1, 24 KOs) y el campeón de la FIB, la AMB y la OMB, Usyk (21-0, 14 KOs), parecía que iba a suceder el 29 de abril. Sin embargo, la reserva se vino abajo cuando las dos partes no pudieron.

Oleksandr, que venía de victorias consecutivas sobre Anthony Joshua, dejó atrás a Tyson y defendió sus cinturones contra Daniel Dubois el 26 de agosto, deteniéndolo en el noveno asalto. Más allá de todo esto, no está demás aclarar que los fanáticos están a la espera de lo que pueda ocurrir entre Francis Ngannou y Fury, siendo uno de los combates de boxeo más ansiados de todos los tiempos.