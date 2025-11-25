Franco Colapinto fue contundente al analizar su desempeño en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó en el 15° puesto. El piloto argentino reveló este lunes, a través de sus redes sociales, que un golpe en la primera curva dañó el difusor del Alpine y condicionó por completo su carrera, dejándolo sin grip y con un auto “muy desconectado” durante las 50 vueltas del trazado callejero.

El pilarense contó que el incidente en el inicio provocó la pérdida de carga aerodinámica, afectó el balance del auto y lo mantuvo sin ritmo competitivo. “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor”, escribió en Instagram, confirmando el diagnóstico que explica la frustración que ya había expresado tras bajarse del auto. “Fue una carrera larga con el auto muy desconectado después de eso”, resumió el piloto.

A pesar del mal resultado, Colapinto cerró su mensaje con una visión optimista y aseguró que buscará revertir el cierre de temporada en las últimas dos fechas del año, en Qatar y Abu Dhabi.

Dentro del equipo Alpine, sin embargo, no todos compartieron su descontento. Pierre Gasly, que finalizó 13°, consideró que la escudería mostró avances respecto al bajón de mitad de temporada. “Estoy muy contento”, afirmó, y agregó que está “bastante satisfecho” con el rendimiento general, en contraste con el análisis lapidario del argentino.

Las diferencias internas dejaron expuestas las inconsistencias del rendimiento de Alpine en un fin de semana irregular, donde un toque inicial definió la suerte de Colapinto y reabrió interrogantes sobre las posibilidades del equipo en el tramo final del campeonato.