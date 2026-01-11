El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo una jornada plenamente calurosa en San Juan, con una temperatura máxima que alcanzará los 35°C y una mínima de 19°C. El día estará marcado por el predominio del sol y condiciones estables, sin chances de precipitaciones.

Durante la madrugada y la noche se registró algo de nubosidad, pero con el correr de las primeras horas de la mañana los rayos del sol lograron disipar las nubes, anticipando un día sofocante para los sanjuaninos.

En horas de la tarde, cuando se espera el pico térmico, el cielo presentará nubosidad parcial, aunque sin generar condiciones de inestabilidad. A pesar de la presencia de algunas nubes, el calor se hará sentir con fuerza en todo el territorio provincial.

En cuanto a las lluvias, el SMN informó que la probabilidad de precipitaciones será nula a lo largo de toda la jornada, garantizando un día completamente seco.

Respecto al viento, soplará de manera leve a moderada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, predominando desde los sectores sur y sudoeste.

Las autoridades recomiendan a la población extremar cuidados frente a las altas temperaturas, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en horarios centrales y prestar especial atención a niños y adultos mayores.