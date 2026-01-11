Este lunes 12 de enero Anses continúa con el pago de prestaciones sociales correspondientes al calendario de enero de 2026, con distintas prestaciones acreditándose según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Entre los grupos que cobran este día se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo para titulares con DNI terminado en 1.

Pensiones No Contributivas (PNC) para beneficiarios con documento finalizado en 2 y 3, que también perciben el bono extraordinario si corresponde.

Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo con documento terminado en 1, con el aumento por movilidad de enero y, en su caso, el bono incluido.

Además, este lunes se activa el calendario de la Asignación por Embarazo (AUE), que iniciará sus pagos para titulares con DNI terminado en 0, marcando el comienzo de ese cronograma mensual.

El calendario de pagos de Anses para enero se articuló en función de las terminaciones de DNI para distintas prestaciones, con fechas escalonadas desde principios de mes hasta finales de enero, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otras ayudas sociales.

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de cobro y montos exactos ingresando al sitio oficial de Anses o a la app “Mi ANSES” con su CUIL y clave de seguridad social.