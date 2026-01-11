El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky definirá desde la próxima semana un cronograma de citaciones testimoniales a empleados de una lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, en el marco de la causa que investiga si el predio, valuado en 17 millones de dólares, fue adquirido mediante testaferros por parte de autoridades de la AFA.

La investigación apunta a que el verdadero propietario del inmueble sería Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, según consta en la causa judicial.

En paralelo, el magistrado citó para el próximo lunes 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció supuestas maniobras realizadas en Estados Unidos que derivaron en un procedimiento de apertura de información, conocido como “discovery”.

La convocatoria fue solicitada por el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, con el objetivo de que Tofoni, en calidad de testigo, aporte toda la documentación que posea sobre presuntos delitos vinculados a la operación investigada.

Respecto a la quinta, que figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, el juzgado en lo penal económico N°10 recibió una nómina oficial de empleados. Con esa información, durante la próxima semana se avanzará en un esquema de citaciones para tomar declaración testimonial.

Además, el juez fijará fecha para que declaren bajo juramento dos pilotos de helicóptero, quienes, según registros incorporados al expediente, realizaron reiterados vuelos hacia el predio, que cuenta con helipuerto propio. La intención es establecer a quiénes trasladaban.

En las últimas horas, el juzgado recibió informes que revelan que con una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, se pagaron facturas de luz de varios domicilios ajenos a la actividad de la institución deportiva.

Esta evidencia se sumó a otro reporte que indica que los Telepases de 54 vehículos de alta gama secuestrados en la quinta también fueron abonados con la misma tarjeta. Ante esta situación, Aguinsky ordenó suspender de manera preventiva los débitos asociados a ese plástico, mientras continúa avanzando la investigación.