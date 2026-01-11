Nicolás Maduro permanece “fuerte” y “bien”, según afirmó su hijo Nicolás Maduro Guerra en un video difundido en redes sociales, donde detalló que los abogados le informaron que su padre mantiene buen ánimo en Estados Unidos, donde está encarcelado y responde a un juicio federal por cargos de narcoterrorismo.

En la grabación, el dirigente chavista aseguró que el expresidente de Venezuela les pidió a sus familiares “que no estén tristes” y que son “luchadores”, subrayando que “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía… está fuerte”.

Maduro fue trasladado a Nueva York tras ser capturado durante la denominada “Operación Resolución Absoluta”, una misión llevada a cabo por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas que terminó con su detención y la de su esposa, Cilia Flores, en medio de un operativo sin precedentes.

En el ámbito diplomático, investigaciones publicadas por The Washington Post y replicadas por medios internacionales revelan que el Vaticano intentó hasta último momento negociar una salida alternativa para Maduro hacia Rusia antes de la operación militar estadounidense.

Según esos informes, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, tuvo una reunión confidencial con el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano semanas antes de la captura, proponiendo que Maduro pudiera exiliarse en Rusia con garantías de seguridad y conservar parte de su patrimonio.

La oferta rusa, que incluso contemplaba la protección brindada por el presidente Vladimir Putin, fue evaluada como posible alternativa para evitar un desenlace militar y proteger la estabilidad regional, pero no prosperó antes de que Estados Unidos concretara la detención.

El Vaticano habría considerado estas gestiones como una forma de prevenir un derramamiento de sangre y una escalada del conflicto en la región, aunque finalmente no logró impedir la intervención.

Hasta el momento, Maduro enfrenta en EE. UU. un proceso por narcoterrorismo, donde se declaró inocente y permanece detenido en espera de próximas audiencias del juicio.