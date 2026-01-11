El Ministerio de Gobierno confirmó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular este domingo 11 de enero, en el horario de 7:00 a 17:00 horas.

La información fue brindada a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, en el marco del monitoreo permanente del corredor bioceánico.

Desde la cartera gubernamental recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener precaución durante todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que realiza tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ruta.

Las autoridades recordaron que es fundamental consultar el estado del paso antes de viajar, ya que las condiciones climáticas en alta montaña pueden modificar el tránsito de manera repentina.

Asimismo, se difundió una nómina de teléfonos útiles para quienes transiten por la zona:

Vialidad Nacional – Centro de Atención al Usuario

0800-222-6272 / 0800-333-0073

Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

(0264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email:

Consulado Argentino en Valparaíso

(+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

Atención de 9 a 17 horas.

Gendarmería Nacional Argentina

Sección Las Flores: (02647) 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (02647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

(0264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email:

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Emergencias: 107

Dirección: Rodeo, departamento Iglesia.

Además, recordaron cómo comunicarse desde Argentina hacia Chile:

A teléfono fijo: (+56) + código de zona + número (La Serena-Coquimbo: 51).

A celular: (+56) (9) + número de teléfono.

El Paso de Agua Negra es uno de los corredores internacionales más importantes de la región y conecta a San Juan con la Región de Coquimbo, por lo que se insiste en viajar con documentación en regla y verificar el estado del tiempo antes de emprender el recorrido.