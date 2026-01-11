Publicidad
Paso Agua Negra habilitado: horarios y recomendaciones al 11 de enero

El Ministerio de Gobierno informó que el Paso Internacional por Agua Negra permanece habilitado este domingo 11 de enero, con circulación permitida entre las 7 y las 17 horas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El Gobierno de San Juan brindó una serie de recomendaciones para viajar. (Foto archivo)

El Ministerio de Gobierno confirmó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular este domingo 11 de enero, en el horario de 7:00 a 17:00 horas.

La información fue brindada a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, en el marco del monitoreo permanente del corredor bioceánico.

Desde la cartera gubernamental recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener precaución durante todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que realiza tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ruta.

Las autoridades recordaron que es fundamental consultar el estado del paso antes de viajar, ya que las condiciones climáticas en alta montaña pueden modificar el tránsito de manera repentina.

Asimismo, se difundió una nómina de teléfonos útiles para quienes transiten por la zona:

  • Vialidad Nacional – Centro de Atención al Usuario
    0800-222-6272 / 0800-333-0073
    Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
    (0264) 4307246 / 4307251 / 4307208
    Email:

  • Consulado Argentino en Valparaíso
    (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539
    Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)
    Atención de 9 a 17 horas.

  • Gendarmería Nacional Argentina
    Sección Las Flores: (02647) 497002
    Escuadrón 25 Jáchal: (02647) 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad
    (0264) 4213534 / 4212966 / 4212532
    Email:

  • Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
    Emergencias: 107
    Dirección: Rodeo, departamento Iglesia.

Además, recordaron cómo comunicarse desde Argentina hacia Chile:

  • A teléfono fijo: (+56) + código de zona + número (La Serena-Coquimbo: 51).

  • A celular: (+56) (9) + número de teléfono.

El Paso de Agua Negra es uno de los corredores internacionales más importantes de la región y conecta a San Juan con la Región de Coquimbo, por lo que se insiste en viajar con documentación en regla y verificar el estado del tiempo antes de emprender el recorrido.

ÚLTIMAS NOTICIAS