Paso Agua Negra habilitado: horarios y recomendaciones al 11 de enero
El Ministerio de Gobierno confirmó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular este domingo 11 de enero, en el horario de 7:00 a 17:00 horas.
La información fue brindada a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, en el marco del monitoreo permanente del corredor bioceánico.
Desde la cartera gubernamental recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener precaución durante todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que realiza tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ruta.
Las autoridades recordaron que es fundamental consultar el estado del paso antes de viajar, ya que las condiciones climáticas en alta montaña pueden modificar el tránsito de manera repentina.
Asimismo, se difundió una nómina de teléfonos útiles para quienes transiten por la zona:
Vialidad Nacional – Centro de Atención al Usuario
0800-222-6272 / 0800-333-0073
Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
(0264) 4307246 / 4307251 / 4307208
Email:
Consulado Argentino en Valparaíso
(+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)
Atención de 9 a 17 horas.
Gendarmería Nacional Argentina
Sección Las Flores: (02647) 497002
Escuadrón 25 Jáchal: (02647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
(0264) 4213534 / 4212966 / 4212532
Email:
Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
Emergencias: 107
Dirección: Rodeo, departamento Iglesia.
Además, recordaron cómo comunicarse desde Argentina hacia Chile:
A teléfono fijo: (+56) + código de zona + número (La Serena-Coquimbo: 51).
A celular: (+56) (9) + número de teléfono.
El Paso de Agua Negra es uno de los corredores internacionales más importantes de la región y conecta a San Juan con la Región de Coquimbo, por lo que se insiste en viajar con documentación en regla y verificar el estado del tiempo antes de emprender el recorrido.