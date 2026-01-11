La remodelación del Instituto de Menores Nazario Benavidez, ubicado en San Juan, presenta un avance de obra superior al 70%, informó este domingo el Gobierno de la provincia. El proyecto contempla trabajos integrales para renovar y modernizar las instalaciones del establecimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento, seguridad y atención de los jóvenes allí alojados.

La intervención incluye refacciones en dormitorios, espacios comunes, áreas de recreación y sectores administrativos, además de la implementación de nuevas soluciones constructivas para optimizar la funcionalidad del predio. Las autoridades destacaron que, hasta el momento, las obras se han desarrollado dentro de los plazos previstos y respetando las normas de calidad previstas en el contrato.

El Instituto de Menores Nazario Benavidez es un establecimiento clave para la ejecución de medidas judiciales con adolescentes, y la remodelación forma parte de un plan más amplio de mejoras en infraestructura del sistema de gestión de adolescentes en contexto de encierro, con foco en la seguridad, la atención integral y el respeto a los derechos humanos.

Funcionarios del Ministerio de Gobierno y equipos técnicos supervisan de forma periódica los trabajos, que incluyen refuerzos estructurales, instalación de nuevos equipos y adecuaciones edilicias para garantizar condiciones más dignas y funcionales. Asimismo, se prevé la incorporación de tecnología y servicios que permitan mejorar la vida cotidiana de los residentes y del personal que allí trabaja.

El avance superior al 70 % marca una etapa consolidada de la remodelación, y desde el Gobierno señalaron que “las obras continúan con impulso y compromiso para cumplir los plazos establecidos y ofrecer un espacio moderno y seguro”. Además, se destacó la importancia de esta obra como parte de las políticas públicas orientadas a mejorar la gestión de espacios institucionales en favor de la comunidad.

Las autoridades también recordaron que se mantienen los mecanismos de información y atención al público para aclarar dudas o consultas sobre el proyecto, así como los canales oficiales para seguir el desarrollo de la obra.