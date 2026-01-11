Barcelona y Real Madrid se miden hoy en la final de la Supercopa de España 2026, el duelo que abrirá el calendario de clásicos del año y definirá al primer campeón oficial de la temporada en el fútbol español. El partido se juega desde las 16:00 (hora argentina) en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

La final de la 42ª edición de la Supercopa de España enfrenta a los dos clubes más grandes del país, que llegan tras superar sus respectivas semifinales: Barcelona goleó 5-0 al Athletic Club, mientras que Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid en un derbi intenso.

Publicidad

El clásico español será dirigido por el árbitro José Luis Munuera Montero, quien ya lideró encuentros previos de alto voltaje entre ambos equipos, un factor que añade tensión y expectativa al choque.

El Barcelona, vigente campeón de la Supercopa y dominador del primer tramo de la temporada, busca extender su palmarés y alcanzar un nuevo título bajo la conducción de Hansi Flick. Por su parte, el Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, intentará imponerse en el clásico para sumar una corona más y comenzar el año con un triunfo clave.

Publicidad

El duelo entre catalanes y merengues consolidará otra edición del enfrentamiento más emblemático del fútbol español, el El Clásico, un clásico global que en esta ocasión se juega fuera de España como parte de la expansión comercial de la Supercopa.

Los aficionados de ambos equipos esperan con expectativa el desarrollo del encuentro, que contará con amplia cobertura televisiva y generará repercusiones en la temporada europea y doméstica de ambos clubes.