Un incendio forestal que se inició este lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística ubicada en el norte de Chubut, provocó graves daños materiales y la evacuación preventiva de unas 700 personas, entre residentes y turistas. El avance del fuego destruyó al menos diez viviendas y cuatro vehículos, según confirmaron autoridades locales.

Puerto Patriada se encuentra bajo la jurisdicción de El Hoyo, localidad situada en el límite con la provincia de Río Negro. El intendente César Salamín informó que las condiciones climáticas adversas, marcadas por una sequía extrema, la falta de precipitaciones y el viento constante, complicaron las tareas de control y defensa de las viviendas.

La presencia simultánea de varios focos ígneos generó especulaciones sobre una posible intencionalidad del siniestro, aunque por el momento los organismos oficiales no confirmaron el origen del fuego. Durante la noche, las llamas avanzaron sin pausa, impulsadas por ráfagas de viento y temperaturas elevadas.

Desde el municipio indicaron que la evacuación se realizó de manera ordenada, con intervención del Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos y otras instituciones. En la zona funcionan campings y alojamientos turísticos, lo que incrementó la cantidad de personas que debieron ser trasladadas a lugares seguros.

Este martes continuaron los trabajos en el área afectada con maquinaria vial, la apertura de cortafuegos y el despliegue de brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego. En total, operan seis medios aéreos y más de 120 combatientes en tierra, pertenecientes tanto a organismos nacionales como provinciales.

La geografía del lugar representa una dificultad adicional para el operativo. Puerto Patriada cuenta con un único acceso por la ruta provincial 33, lo que limita el ingreso de equipos y la circulación durante las evacuaciones. A esto se suma la presencia de viviendas rodeadas por abundante vegetación, típica de la zona cordillerana.

Desde la Federación Chubutense de Bomberos señalaron que participan brigadistas y voluntarios de localidades cercanas, aunque advirtieron que la situación es compleja en toda la región por las condiciones climáticas actuales. Hasta el momento, no se informó oficialmente la superficie total afectada por el incendio.

El siniestro se suma a antecedentes recientes en el norte de Chubut, donde en enero de 2025 un incendio de gran magnitud arrasó con decenas de viviendas y miles de hectáreas de bosque, en un contexto climático similar al actual.