Fuerte descargo de Cande Tinelli sobre Juana: “No tiene ni idea de mi vida”

La denuncia de Juana Tinelli por presuntas amenazas abrió la puerta a la interna familiar que atraviesa el clan Tinelli. Se ha reportado que hay hermanos que no se hablan, e incluso que Juana y Francisco se encuentran distanciados de Marcelo Tinelli.

En medio de este conflicto, circularon rumores que indicaban que las hermanas Juana y Cande se habrían enemistado por supuestas diferencias económicas. Concretamente, en el programa A la tarde contaron que, tras la muerte de su yegua, Marcelo Tinelli le habría comprado otra a Cande por un costo de 50 mil dólares para que pudiera seguir practicando equitación, a pesar de la crisis financiera.

Cande Tinelli (Lelé) decidió aclarar el tema, hablando con Ángel de Brito. La influencer desmintió el rumor y lo calificó de mentira: “Eso es mentira (que se compró otro caballo)”. Cande afirmó que tiene otra yegua, la cual muestra siempre en sus redes sociales desde hace mucho tiempo.

Añadió detalles sobre el animal para desmentir la información. Lelé explicó que su yegua se llama Contendra y “es la de siempre”, y que su padre se la regaló hace más de 10 años. También aclaró que la información estaba mezclada porque ella sí se quiere comprar otra yegua, pero la que ya tiene no murió.

A continuación, la influencer lanzó un fuerte dardo teledirigido contra su hermana. A diferencia de Mica Tinelli, quien sí se lleva bien con todos sus hermanos, Cande marcó distancia con Juana. “Juana no tiene ni idea de mi vida así que dudo que lo sepa”, remarcó Cande, reiterando que su yegua "es la de siempre".