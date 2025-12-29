El mercado internacional de metales atraviesa un momento de fuerte tensión y el cobre se convirtió en uno de los grandes protagonistas. En un contexto de escasez de oferta y expectativas de demanda sostenida, el denominado “metal rojo” alcanzó los US$ 12.000 por tonelada, el precio más alto registrado desde 2009 y el cierre de año más fuerte en más de una década.

La suba no es menor: en lo que va de 2025, el cobre acumula un incremento superior al 30%, lo que lo encamina a su mayor aumento anual desde la salida de la crisis financiera global, cuando los valores se dispararon más del 140%. Analistas del sector coinciden en que se trata de un rally excepcional, alimentado por una combinación de factores económicos, geopolíticos y productivos.

Entre los principales impulsores aparecen los aranceles impuestos por Estados Unidos, las interrupciones en el suministro provenientes de grandes países productores y el creciente temor a una escasez estructural a nivel global. A esto se suma un escenario internacional algo más distendido, con una menor tensión entre Estados Unidos y China y señales de posible distensión en conflictos geopolíticos, lo que reactivó expectativas de crecimiento industrial.

Las perspectivas de fondo, sin embargo, son aún más determinantes. Especialistas prevén que la demanda mundial de cobre superará de manera sostenida a la oferta minera durante la próxima década. El metal es clave para la transición energética: es insumo central en la generación eólica y solar, en la electrificación del parque automotor y en la expansión de los centros de datos que demandan las nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Del lado de la oferta, el panorama es mucho más restrictivo. Las minas históricas muestran una caída en sus niveles de productividad, mientras que el desarrollo de nuevos yacimientos implica inversiones multimillonarias, largos plazos de maduración y crecientes exigencias ambientales. En las últimas semanas, incluso, varias de las principales compañías mineras del mundo ajustaron a la baja sus proyecciones de producción tras accidentes y problemas operativos en yacimientos de gran escala.

Los precios récord también abren interrogantes. Según advierten analistas del mercado de commodities, valores elevados durante períodos prolongados podrían llevar a algunos sectores industriales a buscar sustitutos más económicos o a ralentizar proyectos considerados menos urgentes, como ciertos procesos de descarbonización.

Aun así, el consenso del mercado indica que el cobre seguirá cotizando en niveles históricamente altos durante 2026. Para provincias mineras como San Juan, este escenario refuerza la relevancia estratégica del metal y vuelve a colocar al cobre en el centro de la agenda económica, productiva y política.