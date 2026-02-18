Después de 80 años de actividad industrial en la Argentina, Fate anunció su cierre definitivo. La decisión implica 920 despidos, la liquidación del negocio y la clausura de su planta en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando. Según informó la empresa, se pagarán todas las deudas pendientes, incluidas las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores.

Aunque el comunicado oficial fue breve y evitó profundizar en detalles, el trasfondo del cierre expone una combinación de factores estructurales y coyunturales que, según la compañía, tornaron inviable la continuidad de la producción local.

Publicidad

El peso de las importaciones

Uno de los ejes centrales es el fuerte crecimiento de las importaciones de neumáticos, en especial provenientes de Asia. En los últimos meses, el ingreso récord de cubiertas obligó a los fabricantes nacionales a reducir precios hasta un 15%. Solo en mayo de 2025 ingresaron al país más de 860.000 neumáticos del exterior, la cifra mensual más alta en más de dos décadas.

Actualmente, alrededor del 85% de los neumáticos que se comercializan en Argentina son importados. En ese escenario, la empresa denunció “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior. Según fuentes cercanas a la firma, otros países ofrecen subsidios e incentivos a la producción que luego se exporta a la Argentina, mientras que los fabricantes locales deben afrontar mayores costos y, en algunos casos, derechos de exportación.

Publicidad

La compañía sostuvo que esa brecha generó una pérdida de competitividad “insalvable”, que le impidió sostener su presencia exportadora y competir en el mercado interno frente a productos más baratos.

Sobrecostos y estructura productiva

Fate ya había advertido sobre dificultades estructurales en mayo de 2024, cuando despidió a 97 trabajadores. En aquel momento mencionó una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” y enumeró una serie de factores que impactaban en sus costos: alta presión impositiva, restricciones cambiarias para pagar insumos importados, deficiencias de infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y elevada conflictividad gremial.

Publicidad

En 2022, el sector del neumático atravesó un prolongado conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna), con paros y bloqueos que paralizaron la producción durante semanas. Ese episodio profundizó tensiones en un contexto ya complejo para la industria.

Una historia industrial que no alcanzó

Fundada en 1940 por la familia Madanes como Fábrica Argentina de Telas Engomadas —de donde proviene su nombre—, Fate fue pionera en la producción de neumáticos radiales y logró posicionarse en mercados internacionales como Europa, Estados Unidos y América Latina. Durante décadas fue uno de los tres grandes fabricantes con planta en el país, junto a la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones de competitividad y la creciente dependencia de productos importados terminaron por erosionar su modelo de negocio. En su comunicado final, la empresa señaló que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, en lo que fue su única referencia directa a las causas del cierre.

El caso de Fate expone el impacto combinado de apertura comercial, estructura de costos local y conflictividad sectorial en una industria que supo ser estratégica. Su salida no solo implica 920 empleos menos, sino también un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la producción manufacturera en la Argentina.