Estado del Paso de Agua Negra para este miércoles 18 de febrero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular en un horario comprendido entre las 7 y las 17 horas.

Las autoridades provinciales recordaron a los conductores la necesidad de circular con luces bajas encendidas durante todo el recorrido, respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos y extremar las medidas de precaución a lo largo del trazado, dadas las características del camino de montaña.

Publicidad

El parte oficial difundido este miércoles incluye también un detalle de los contactos telefónicos y direcciones de utilidad para quienes utilicen el corredor internacional. Entre ellos se encuentran el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, que atiende de lunes a viernes de 9 a 18 horas a través de las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, y la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, disponible en los teléfonos (264) 4307246, 4307251 y 4307208, además del correo electrónico [email protected].

Para emergencias o consultas del otro lado de la cordillera, se puso a disposición el contacto del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, ubicado en Blanco 625, 5° piso, oficina 53, con atención de 9 a 17 horas. Los teléfonos habilitados son (56) (32) 2217419, 2213691 y 2745539, mientras que para emergencias fuera del horario de atención se encuentra disponible la guardia consular al (56) (9) 93238104.

Publicidad

Gendarmería Nacional Argentina, por su parte, cuenta con dos dependencias para atender a los viajeros: la Guardia de Prevención de la Sección Las Flores, al (2647) 497002, y la Guardia de Prevención del Escuadrón 25 Jáchal, al (2647) 420473.

La Dirección Nacional de Vialidad también puso a disposición sus líneas de contacto: (264) 4213534, 4212966 y 4212532, así como el correo electrónico [email protected] para consultas vinculadas al estado de las rutas.

Publicidad

En materia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública recordó que el Hospital Tomás Perón, ubicado en calle Santo Domingo s/n de la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, atiende emergencias a través del número 107.

Para quienes necesiten comunicarse con Chile, las autoridades precisaron que las llamadas a teléfonos fijos deben realizarse marcando 56 más el código de área y el número de abonado. El código de área correspondiente a las ciudades de La Serena y Coquimbo es 51. En el caso de llamadas a teléfonos celulares, debe marcarse 56 más 9, seguido del número del dispositivo.

Toda la información actualizada sobre el paso internacional puede consultarse en el sitio web oficial habilitado por el gobierno provincial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/