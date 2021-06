García dijo que tener más de dos listas puede ser un problema para el Frente de Todos

A poco más de un mes para conocer las listas de precandidatos de cara a las Elecciones Legislativas, el intendente de Rawson Rubén García dijo en su paso por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, que lo más beneficioso para el oficialismo sería lograr el consenso y que exista sólo una lista del Frente de Todos. También habló de Uñac, Gioja y reiteró que trabajará para ser reelegido en 2023.

“Tener más de dos listas puede llegar a ser un problema al dividir la fuerza del peronismo. Lo mejor sería una lista y que así podamos seguir trabajando por el bien del país, la provincia y los municipios”, dijo García.

Además apuntó que el armado del oficialismo debe darse mirando al Frente Con Vos. “Tenemos que observar, analizar y actuar en consecuencia. De esto se encargará el gobernador Uñac”.

Al ser consultado por si se siente “Uñaquista” o “Giojista”, García comentó que “los “istas” no me cierran. Yo soy justicialista y respondo a una verticalidad que es hoy el presidente del PJ y es el gobernador Uñac. A mí no me han elegido para ponerme a pelear, tenemos que ponernos al servicio de la gente”.

Para cerrar el intendente de Rawson, uno de los departamentos más importantes de la provincia en términos electorales, apuntó que “en el peronismo puede haber fracciones divididas y esas fracciones en algún momento deben acercarse al proyecto que hoy conduce Sergio Uñac”. También dijo que trabajará para el 2023. “Mi intención es volver a presentarme como intendente de Rawson”.

Ping Pong de Rubén García

Sergio Uñac: “Es un gran dirigente y un gran gobernador”.

Juan Carlos Gioja: “Fue 8 años diputado nacional, 8 años intendente y trabajó mucho por Rawson”.

José Luis Gioja: “Fue un gran gobernador que hizo mucho por San Juan. Tenemos que reconocer que transformó San Juan”.

Alberto Fernández: “Es un gran dirigente y le tocó la peor gestión de gobierno con una deuda del gobierno anterior y una pandemia”.

Cristina Fernández: “Es la parte política de este gobierno. Es una gran militante”.