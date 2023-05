Germán Cano habló sobre todas las polémicas en la goleada a River

Germán Cano, luego del 5-1 de Fluminense a River, no se guardó nada y habló de todo. El argentino hizo eco sobre lo ocurrido en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores. "Hoy dimos cátedra de cómo se juega al fútbol. Con ambición, con esfuerzo y con humildad. Es por eso que nos llevamos un justo resultado", fueron sólo algunas de sus palabras, las que acompañó con más datos interesantes.

En diálogo con TyC Sports, Germán Cano respondió por el enojo de Franco Armani: "Él (Ganso) juega así. El que no lo conoce, puede ver los videos. Eso le fui a decir a Armani, que no es de ahora que hace esto. Le dije que viera sus videos porque en ningún momento quiso cancherear o sobrar. Jugadores con la calidad de Ganso no hay en Brasil, un 10 como él no hay. Tiene cosas de Riquelme porque piensa mucho. Está un escalón por encima que el resto".

"En la cara no me quedó ninguna marca, pero sí en el tobillo por la primera del partido. Me dijo que no me vio, que apoyó el pie en el pasto. Yo punteo la pelota y me pisó, pero ya está, quedó ahí. Pensé que era peor, pero pude seguir jugando normal. No pedí roja porque no te la van a dar, pero sí una amarilla más allá de que él no me vio. Mínimo era amarilla. Fue un pisotón fuerte, me sacó el botín. Pero es interpretación del árbitro, que a veces se equivoca", sostuvo Germán, en cuanto al golpe de Enzo Pérez.

Más dichos de Germán Cano

"No imaginaba un resultado así por lo que representa River. Es líder en Argentina, hacía 7 u 8 partidos que no recibía goles... Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Tuvimos más situaciones, el marcador pudo haber sido más amplio. Nosotros jugamos siempre de la misma manera, aunque el rival tenga 10 u 11 jugadores. River no iba a venir al Maracaná a meterse todo atrás. Sale a jugar de igual a igual y eso para nosotros fue mucho mejor porque se hizo de ida y vuelta y nos dio facilidad para hacer nuestro juego", sumó.

En cuanto a Felipe Melo y sus gestos en las redes sociales, Cano dijo: "Es muy espontáneo, hace lo que siente y es su manera de ser. Fuera de la cancha es totalmente diferente. Es tranquilo, humilde, nos da los mejores consejos a los compañeros. Dentro de la cancha se convierte. Intenta ayudar desde su lado con su experiencia, jerarquía y personalidad. Lo demuestra cada vez que le toca jugar esta clase de partidos".