Si bien el Congreso del Partido Justicialista (PJ) de San Juan sugirió que la fecha de las elecciones sea el próximo 11 de agosto, se dejó abierta la posibilidad de que si se definía la situación nacional, podrían sincronizarse ambos calendarios electorales. Luego de que en Nación anunciaran que los comicios se realizaban en noviembre, desde el ala del presidente del partido, Sergio Uñac, aseguraron que el objetivo es mantener el desdoblamiento electoral, pero los dirigentes José Luis Gioja y Fabián Gramajo opinan distinto. Según dijeron a DIARIO HUARPE, “lo lógico” sería desarrollar una sola votación, sincronizada con la nacional. Por su parte, e actual senador nacional, nunca atendió los llamados de este medio.

Para el tres veces gobernador de San Juan “aún no se define la fecha electoral”, puesto que el Congreso solo prorrogó los mandatos actuales por 150 días más y solo sugirió que sean el 11 de agosto. Ahora, restaría una reunión con el Consejo para fijar verdaderamente el día electoral.

“Habría que ver, el Consejo va a terminar decidiendo. Creo que hay que ser inteligente y laburar lo que la mayoría quiera. Hacer dos o tres elecciones internas no sirve, es más trabajo e indudablemente que los problemas de la gente no son la interna justicialista. Sin analizar otras cuestiones no hay ninguna duda de que conviene hacer una sola elección”, indicó Gioja.