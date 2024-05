En el Congreso del Partido Justicialista (PJ) de San Juan, se decidió que las elecciones locales sean el 11 de agosto, pero con la posibilidad de acoplar el calendario electoral al nacional. Finalmente, en Nación confirmaron la fecha de los comicios para el 17 de noviembre y se abrió la duda de si finalmente en la provincia debían desdoblarse o no. Ante este dilema, desde el uñaquismo confirmaron que el deseo es que se continúen con las elecciones en agosto.

Juan Carlos Quiroga Moyano, actual diputado provincial y una de las figuras que podría encabezar la lista para la renovación en el PJ, aseguró a DIARIO HUARPE que luego de conversar con la junta de 25 de Mayo y con el intendente Rodolfo Jaliffe, decidieron que lo mejor para San Juan sería mantener los comicios separados con Nación.

“El presidente del partido va a tener que escuchar a cada uno de los intendentes y a todos los presidentes de junta. Nosotros como junta departamental seguimos en esa postura, de que tiene que ser en agosto”, aseveró el veinticinqueño.

En sintonía con la opinión de Quiroga Moyano, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, manifestó que los jefes comunales peronistas quieren que las elecciones sean el 11 de agosto.

“Tenemos que dirimir la cuestión provincial lo antes posible, es lo que reclaman la mayoría de los afiliados y lo que también mayoritariamente promueven los intendentes justicialistas. Mucho de nosotros tenemos esta gran responsabilidad institucional de conducir los destinos de nuestros departamentos, pero también tenemos la necesidad de también consolidar nuestro trabajo territorial y político. Por lo tanto, entendemos que de inmediato deberíamos pasar esto que es la interna partidaria”, planteó.

Cabe recordar que ya se confirmó que la idea es que las juntas departamentales sean presididas por los intendentes. Esto no sucede actualmente en el caso de Pocito, 25 de Mayo, Jáchal y Rawson, entre otros. Esta “norma” no se cumpliría en un solo departamento: en San Martín. La intendenta Analía Becerra forma parte del partido Crecer y no está afiliada al justicialismo, por lo que la presidenta sería la diputada departamental Marta Gramajo.

La teoría de continuar con el desdoblamiento del calendario electoral se reafirma con la opinión de fuentes cercanas al presidente del partido, Sergio Uñac. Según plantearon a este medio, el senador nacional quiere acelerar el trámite y que los comicios sean lo antes posible. Sobre todo, para evitar que la interna del PJ nacional interfiera en las votaciones locales.

Por lo pronto, el Consejo deberá reunirse próximamente para definir si se respeta la fecha del 11 de agosto o si la cúpula usa la potestad otorgada por el Congreso, de acoplar los comicios a los nacionales. Si no se llega a un acuerdo, Uñac tiene la posibilidad de tomar la decisión por sin autorización.