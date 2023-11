El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja fue a votar en el balotaje. Fiel a su estilo habló de todo: descreyó de las versiones de fraude, elogió a Sergio Massa y criticó, sin nombrarlo, a Javier Milei.

El dirigente peronista votó en la escuela Cecilio Ávila, de Rawson. Pese al calor al calor, Gioja llegó enfundado en su campera roja, la que usa siempre como cábala en las elecciones.

Publicidad

Gioja comenzó diciendo que espera que la jornada sea una "fiesta cívica" y agregó que espera que la gente defienda el celeste y blanco y agregó que se reafirmará la idea de que "Las Malvinas fueron son y serán argentinas", esto en alusión a los dichos de Milei quien llegó a opinar que Margaret Thatcher, exprimera ministra del Reino Unido era una líder que él admira, pese a su actuación durante la Guerra de Malvinas.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, agregó otras críticas veladas para el mileismo, aunque sin nombrar a su referente. "Los argentinos tienen costumbres y derechos adquiridos que no se pueden tocar ni variar. Para gobernar hace falta racionalidad vocación y un programa que se adapten a las necesidades de nuestro pueblo", aseveró el líder de la agrupación San Juan Vuelve.

Gioja agregó que en la noche del sábado chateó con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, contó que el presidenciable estaba tranquilo y elogió el tesón de quien es actualmente el ministro de Economía de la Argentina.

"No sé de dónde ha sacado tanta fuerza, pilas y ganas con su accionar se ha ganado el hecho cierto de conducir el proyecto político para la Argentina", aseguró Gioja sobre Massa a quien dio su apoyo explícito aún en medio de la veda política que rige durante la votación.

Publicidad

Sobre su actividad en el resto del domingo Gioja contó que tiene previsto recorrer escuelas, luego esperará el resultado en la sede de su agrupación. El exmandatario se mostró confiado en que el recuento será rápido porque se debe optar solo entre dos candidatos. El peronista pronosticó que para las 20 ya se podría estar conociendo una tendencia.

Antes de finalizar, Gioja habló de las versiones que circulan sobre posible fraude electoral. El exgobernador recordó que desde el mileismo hablaron de fraude, pero luego ellos mismos lo relativizaron. "La junta electoral nacional les pidió pruebas y como que se echaron para atrás. Dijeron que los diarios, los medios con esto no se juega, el sistema democrático el tema de elegir y ser elegido", aseguró Gioja y agregó que "si el fiscal se queda dormido o no va es un problema de la estructura partidaria, no del sistema que está bien pensado", concluyó.