Este domingo, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, fue agredida por una pareja cuando caminaba por la calle en Villa Urquiza. Estas personas le robaron el celular y le pegaron una cachetada, por lo que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires labró actuaciones por “amenazas y daños”.

Según informaron fuentes policiales, Lemoine “caminaba por la calle Nahuel Huapi al 5.200 y fue sorprendida por una pareja que comenzó a insultarla por su procedencia política”. El reporte añade que la legisladora fue increpada, entre otras cosas, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei el miércoles pasado.

Fuentes del caso indicaron que la legisladora “sacó su celular con intenciones de filmarlos, pero uno de ellos le propinó una cachetada, mientras que la mujer que lo acompañaba le arrebato el dispositivo para luego darse a la fuga.

“El celular fue descartado en la cinta asfáltica a pocos metros del lugar y la legisladora fue asistida por el SAME, para luego ser trasladada al hospital Pirovano por un traumatismo en la muñeca”, se agregó.

Aunque no hizo referencia directa, la diputada se refirió a la agresión en “X” (ex Twitter). “‘La violaron por usar minifalda’. Se les termina la joda. No nos van a asustar. Está bien que tengan miedo, muy bien que tengan miedo. El país donde la víctima es acusada se terminó”.

La legisladora expresó que “nada justifica la violencia” y sostuvo que “lo único que consiguen” es que se dedique más a su labor. “Acostúmbrense, se termina la impunidad”, completó.