Gabriela Gómez, finalista del Sanjuanino Solidario 2023, tiene un proyecto en el cual junto a un grupo de amigas, vecinas y con su familia, creó hace más de nueve años la Asociación Civil Mujeres que dejan huellas, una organización sin fines de lucro que ayuda, protege, contiene y asiste a víctimas de violencia de género en San Juan. Gabriela comentó que en caso de ganar el Sanjuanino Solidario 2023 se comprarían máquinas de coser y materiales para los talleres y cursos de costura, y gracias a esto que más mujeres puedan aprender gratis.

“Yo sufrí violencia de género y desde ese entonces dije que me gustaría que las personas y especialmente la mujer no pase por estas situaciones que son conflictivas para toda la familia y que hay veces que no tienen como salir adelante porque no saben un oficio, es por eso que nos propusimos ayudar a mujeres víctimas de violencia”, explica Gómez a DIARIO HUARPE.

Aunque este es el eje principal de la asociación, no es el único, ya que además ayudan a jóvenes y niños en situaciones problemáticas y realizan campañas solidarias en San Juan. También se realizan talleres de costura o repostería, por ejemplo, y se hacen capacitaciones gratuitas, sabiendo que muchas víctimas de violencia sufren también de violencia económica, entonces el objetivo de los mismos es que puedan a través de esto generar su propio dinero e independizarse.