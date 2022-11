Las polémicas entre el intendente de Chimbas y el diputado departamental sumaron un nuevo capítulo. Esta vez Fabián Gramajo fue contundente cuando en una entrevista le consultaron sobre el lanzamiento de Andrés Chanampa y expresó que “la culpa no es del chanchito, sino del que le da de comer”. La frase agitó el avispero político porque generó el interrogante si el jefe comunal se refiere a Sergio Uñac, presidente del frente, o Luis Rueda, máximo referente del partido centenario.

En el programa Off The Record le consultaron a Gramajo sobre el acto populoso del lanzamiento de la candidatura a intendente de Chanampa hace una semana y el intendente afirmó que “la culpa no es del chanchito, sino del que le da de comer y creo que se debe trabajar más antes de hablar de candidaturas”.

Además, el jefe comunal agregó que “por eso es que nosotros lo único que hacemos es no hablar de candidaturas y trabajar más para inaugurar más obras que mejoren la vida del chimbero. Sobre todo, en un contexto en el que mucha gente no tiene un plato de comida en la mesa”.

La frase generó que se abriera el interrogante sobre a quién considera Gramajo que “le da de comer” a Chanampa, sobre todo si se tiene en cuenta que ambos son parte del mismo armado político que es el Frente de Todos. El espacio al que pertenecen ambos se sostiene por el acuerdo de dos de los partidos con más afiliados de la provincia como es el peronismo, que lidera Uñac y el bloquismo que encabeza Rueda.

Es más, el intendente chimbero convive con el diputado bloquista desde el inicio de su gestión, ya que en el 2015 ambos integraron la lista que les permitió llegar a los cargos electivos que ostentan hoy en día.

Pero esta es una nueva muestra de las diferencias que no logran ocultar los protagonistas desde hace años y que permanentemente salen a luz. Uno de los últimos sucesos públicos fue cuando Chanampa criticó a la esposa de Gramajo y presidenta del Concejo Deliberante, Daniela Rodríguez, por regalar bombones en una actividad, que para el bloquista fue de tinte proselitista, en ocasión del Día del Padre.

También son recordados los comentarios públicos entre los dirigentes chimberos cuando el mismo Gramajo dijo que “quién esté pensando en candidaturas no tiene dos dedos de frente”. Esto lo dijo luego que Chanampa haya afirmado su trabajo para lograr el liderazgo de una lista para las elecciones 2023.