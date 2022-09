El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, se recibió de abogado

Tras años de espera, de cursar alguna materia, cuando su trabajo se le permitía, el actual intendente de Chimbas, Fabián Gramajo se recibió de Abogado. El mismo mandatario departamental publicó la novedad en sus redes. Posó junto a toda su familia sosteniendo el ansiado título.

En el mensaje el chimbero escribió: "Fueron años de esfuerzo y mucho sacrificio, porque además de mis múltiples tareas como Intendente y de estar siempre al servicio de la gente, retomé los estudios y gracias a Dios, pude cumplir mi sueño de recibirme de abogado", aseguró el mandatario.

Este logro llegó después de 20 años de haber iniciado su carrera universitaria en la Universidad Nacional de San Juan. En una entrevista anterior con este diario, el dirigente explicó que empezó con su carrera en el 2001, pero que al poco tiempo se casó y tuvo a su primera hija, Camila. Por este motivo, no pudo continuar, ya que debió trabajar más.

“Con la familia, el trabajo y la política no me dio tiempo de terminar la carrera. Pero en el 2019 decidí retomar los estudios”, comentó el mandatario, quien aseguró que eligió abogacía “porque es una profesión que tiene una mirada amplia sobre todos los temas de la sociedad”.

El intendente explicó que rindió materias hasta cuarto año de la carrera de derecho y envió sus papeles a una universidad en la que se cursa online para ver qué le recibían. Le reconocieron todas las equivalencias y no tuvo que rendir demasiado.

Hace pocos días envió su última práctica profesional y finalmente, le entregaron la nota de la materia que le faltaba para recibirse. Hace pocas horas firmó el certificado que lo acredita como flamante abogado.

