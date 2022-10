Grandes noticias para Scaloni: 2 debutantes de la Selección Argentina tuvieron altos rendimientos en la Champions League

Entre el martes y el miércoles se disputaron los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la UEFA Champions League. Son numerosos los argentinos que disputan la competencia internacional de mayor renombre, pero Lionel Scaloni convocó recientemente a dos jugadores a la Selección Argentina que estuvieron en cancha con sus equipos y demostraron haber sido correctamente elegidos.

Por un lado estuvo Julián Álvarez en el once inicial de Manchester City para enfrentar al FC Copenhague. El ex River Plate compartió delantera con Erling Haaland que volvió a demostrar su gran capacidad, aunque la Araña no se dejó opacar y además del excelente nivel futbolístico convirtió su primer gol en la Champions.

Por otro lado, también se destacó Enzo Fernández junto al Benfica en el duelo frente al Paris Saint Germain. Enzo se consolidó en el medio campo del equipo portugués sin problemas y además de generar juego, le brinda asistencias y goles al equipo. En el partido en el que enfrentó a Lionel Messi y que se consideraba el más difícil del grupo, gracias a Fernández el Benfica logró el empate, tras un gran centro del argentino la pelota se desvió en Danilo (PSG) y sentenció el empate por 1 a 1 definitivo.

Los dos jugadores que fueron comprados de River Plate en el último mercado de pases son parte del plantel de la Selección Argentina que Lionel Scaloni llevará a Qatar para disputar el Mundial y buscar la tercera copa del país. Si bien Julián Álvarez ya había formado parte con anterioridad y demostrado una rápida adaptación, asistiendo y convirtiendo, ahora Enzo Fernández hizo lo suyo en la gira por Estados Unidos y en el último encuentro demostró lo que puede aportarle a la Albiceleste en la Copa del Mundo.

El presente de Julián Álvarez

El delantero argentino surgido en River Plate se adaptó sin inconvenientes al planteo de Pep Guardiola en el Manchester City y, a pesar de no ser titular con frecuencia, cada vez que ingresa demuestra su nivel futbolístico. Su equipo se encuentra segundo en la tabla de posiciones a tan solo un punto del Arsenal, que lidera la Premier League.

El presente de Enzo Fernández

El mediocampista que jugó en River Plate y Defensa y Justicia llegó al Benfica en el mes de julio y en menos de dos meses se ganó la titularidad gracias a la capacidad de crear ocasiones de gol y de convertir en reiteradas oportunidades. Su nivel le valió un lugar en la Selección Argentina y podría ser una pieza clave en Qatar.

