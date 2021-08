El anuncio en conferencia de prensa de Marisa López, Ministra de Hacienda, dejó satisfechos a los representantes sindicales de UTA, UDA y AMET. Puntualmente lo que expresaron fue que el adelantamiento de la cuota de octubre a agosto, subir las asignaciones familiares y el compromiso de reunirse nuevamente en noviembre con la premisa de que los trabajadores del sector no pierdan ante la inflación de este 2021.

El objetivo está cumplido ya que hace dos semanas los secretarios generales de los gremios docentes expresaron la necesidad de adelantar el pago de la cuota acordada en febrero, además de incluir el compromiso de una nueva reunión paritaria con la Ministra de Hacienda más cerca de fin de este año ya que esperan que la inflación continúe a la suba y esto licué el 30% de aumento acordado a principios de año cuándo existían otras expectativas en la suba de precios.

Esto se supo luego que los dirigentes sindicales se reunieran este martes a la mañana con el Ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, por más de tres horas y que el mismo funcionario les trasladara lo comunicado por el Gobierno provincial para consultar si lo aceptaban.

Por esto es que el segundo piso del Centro Cívico fue el epicentro en el que estuvieron reunidos, junto al Ministro, Luis Lucero de UDAP, Daniel Quiroga de AMET y Roberto Rosa de UDA quién al finalizar le dijo a DIARIO HUARPE “vamos a aceptar la propuesta sobre todo porque pedíamos agendar una nueva reunión en noviembre que nos garantiza negociar una nueva suba salarial en caso que le inflación siga aumentando”.

Los estatales también están conformes

El anuncio de la Ministra de Hacienda también fue bien asimilado por los gremios estatales. De este modo el adelantamiento de la cuota del 7% y volver a reunirse en noviembre dio por terminada la negociación a esta altura del año ya que fue parte de lo reclamado hace dos semanas atrás por los representantes de UPCN, ATE, Viales y Soeme.

El Secretario General de UPCN expresó que “lo único que nosotros pedimos es que se adelante la cuota de octubre y pedimos un 15% de aumento para noviembre, diciembre y enero. Por todo esto es que cumple las expectativas el anuncio de la Ministra y no volveremos a reunirnos hasta noviembre”.

El Sindicato Médico disconforme con la propuesta

Si bien desde el Gobierno anunciaron algunas pautas que reclamaron desde el Sindicato Médico, no es suficiente para ellos ya que no hubo respuesta del resto de los reclamos que elevaron en la mesa de paritarias. Reunión que compartieron con ATSA y Asprosa.

Puntualmente la disconformidad de los médicos proviene porque no hubo solución, según los dichos de Daniel Sanna, no le dieron certezas sobre programa las cuotas de un nuevo aumento para que los trabajadores de la Salud no pierdan poder adquisitivo.

Además la falta de respuesta al conflicto abierto en la Subsecretaria de Trabajo genera que el Sindicato Médico haya pedido terminar con la conciliación obligatoria y que los habilite a iniciar medidas de fuerza de acción directa como paros con retención de servicio.