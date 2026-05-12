Griselda Siciliani y su "vida tormentosa" tras separarse de Luciano Castro

Griselda Siciliani reapareció públicamente en medio de un clima mediático agitado por su relación con Luciano Castro. Durante su paso por los Premios Platino, la actriz conversó con Guido Záffora y se mostró dispuesta a profundizar en sus sentimientos actuales.

Al ser consultada sobre su estado emocional luego de las polémicas de los últimos meses, ella empezó aclarando que se encuentra "muy bien". Sin embargo, no esquivó la complejidad de los vínculos humanos y dejó una frase que resonó con fuerza al asegurar que "La vida es tormentosa, viste… La vida es tormentosa, para todos. Y las cuestiones del amor son así, ¿no?".

A pesar de que el romance estuvo marcado por filtraciones de audios, situaciones de infidelidad, versiones cruzadas, una internación y hasta un pasacalles, la protagonista prefirió alejarse del drama. Con una actitud de mucha paz interior, quiso dejar en claro su postura frente a las cámaras al decir que "Estoy muy tranquila, yo".

En ese sentido, aprovechó para reflexionar sobre su presente y la forma en que elige vincularse con los demás hoy en día. Sin vueltas, confesó sobre su estilo de vida que "Me gusta estar sola, pero también me gusta estar con alguien, me gustan las dos cosas".

Para Griselda, la plenitud personal no está atada estrictamente a tener una pareja formal para alcanzar la felicidad. La actriz fue contundente al explicar su visión sobre la independencia emocional y señaló que "No necesito para sentirme realizada, o para sentirme feliz, estar acompañada por un hombre".

Pero fiel a su personalidad auténtica y relajada, aclaró entre risas su interés por el género masculino al admitir que "Pero me gusta mucho estar con hombres". Finalmente, demostró que prefiere no planificar demasiado y simplemente dejarse llevar por el presente, cerrando su charla al afirmar que "Disfruto de lo que la vida me va trayendo".