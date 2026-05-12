La verdad de la sepaparación de Pampita: "Es insoportable, le quemó la cabeza"

La calma que Pampita intentó proyectar tras su ruptura con Martín Pepa parece haberse desmoronado por completo. A pesar de que la modelo declaró públicamente "Quiero estar sola" para justificar el fin de la relación, la realidad puertas adentro fue mucho más turbulenta.

Según trascendió recientemente en el programa SQP, el vínculo terminó de forma abrupta y conflictiva, al punto de que personas cercanas aseguran que "Pampita y Martín terminaron a los corchazos".

La información que surge del entorno del polista describe una situación de mucha presión hacia el empresario. Afirman que "Es insoportable, le quemó la cabeza" y que, ante la negativa de él de continuar con el noviazgo, "Ella lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios".

En esos contactos, la conductora insistía para no perderlo y "Le decía que se iba a arrepentir, que no la deje y que lo intenten". Sin embargo, la decisión de Pepa fue definitiva; él se mantuvo firme y respondió "todo el tiempo, con un rotundo no" hasta que finalmente "Él se la sacó de encima".

Este rechazo habría provocado una reacción explosiva en la modelo que nadie esperaba. Se comenta que en un momento de máxima tensión "Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba a abajo".

Mientras tanto, Martín Pepa se refugió en Londres, donde su círculo íntimo no oculta su alivio por el desenlace. Según Yanina Latorre, "su familia está feliz y festeja la separación" debido al carácter absorbente que le adjudican a la relación, agregando que "La familia de Martín está feliz de que terminaron porque ella era como muy absorbente".

Incluso se reveló que el polista ya habría dado vuelta la página y estaría buscando nuevos horizontes sentimentales. "Él no tiene a nadie fijo, pero ya salió con una chica que conocía desde antes que a Carolina", lo que marca una distancia clara con el presente de Pampita.

Sus allegados están muy preocupados por su salud anímica y "Dicen que ella no está bien, que está destrozada". Ante este escenario de versiones cruzadas, desde el lado del empresario lanzaron una advertencia para que la modelo "Que no se haga la pacífica" y deje de lado la versión suavizada donde atribuyó todo al desgaste por la distancia.