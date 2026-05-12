Maxi López reveló la verdad de la separación de Wanda Nara y Migueles

La vida de Wanda Nara vuelve a agitarse mediáticamente tras los rumores que aseguran el final de su historia con Martín Migueles. Mientras ella se encuentra en Uruguay filmando una película, la periodista Naiara Vecchio lanzó una información que sacudió al espectáculo: "Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película. Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos".

En este marco de incertidumbre, Maxi López reapareció ante las cámaras de Intrusos durante el estreno de su nueva serie vertical. Al ser consultado por el empresario, el exjugador sorprendió al contar su nueva realidad profesional alejada de las canchas.

"Con Martín compartimos el cumpleaños de uno de los chicos, me invitó varias veces a jugar al fútbol y le dije que no juego más a la pelota, que ahora cocino, soy streamer y actor", comentó con humor sobre el vínculo que mantenían.

Sin embargo, al profundizar sobre el estado sentimental de la madre de sus hijos, prefirió ser cauteloso y no confirmar nada. "No sé si se separó, habría que preguntarle a Wanda cuando vuelva de Uruguay", afirmó sobre la conductora. Respecto a su regreso al país, Maxi brindó algunos detalles logísticos. "Se supone que ya tendría que estar volviendo, porque se fue hace cuatro semanas. Está autorizada a no estar hoy, pero creo que el fin de semana tendría que estar volviendo", detalló el exfutbolista el pasado 11 de mayo.

Lo más llamativo fue su firme postura de no involucrarse en conflictos ajenos, recordando experiencias pasadas que prefiere no repetir por su bienestar. Al respecto, sentenció con mucha seguridad: "Yo no me meto más en la relación de Wanda y Migueles, lo hice una vez y no estuve bien, ya no lo hago más".

Esta distancia coincide con un momento muy delicado para Migueles, a quien la Justicia investiga por presuntas irregularidades en el sistema de importaciones SIRA. Trascendió que en su celular se habría encontrado información comprometedora sobre supuestos pagos ilegales para agilizar autorizaciones.

Por ahora, el silencio de los protagonistas directos alimenta las versiones de una ruptura definitiva. Wanda sigue enfocada en sus proyectos laborales fuera del país, mientras su entorno intenta mantenerse al margen de una tormenta que parece no tener fin entre conflictos legales y giros inesperados.