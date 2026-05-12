El gran cambio de Flavia Palmiero al sacarse las prótesis mamarias

Flavia Palmiero dio un paso trascendental a los 59 años al decidir priorizar su comodidad. La conductora compartió con sus seguidores un momento muy personal de su vida actual. Según explicó en sus plataformas digitales, "Muchas veces les compartí cosas de mi vida y este momento, no lo voy a dejar pasar". El cambio consistió en una cirugía para retirarse las siliconas que la acompañaron durante 25 años.

La decisión no fue repentina, ya que hacía tiempo que venía analizando esta posibilidad. Al respecto, reveló que "Hace 25 años me puse siliconas y hace más de un mes, decidí sacarlas". La principal razón del cambio fue una creciente sensación de molestia física. La actriz admitió que "Yo veía que habían aumentado mucho del tamaño, no me gustaba, me sentía incómoda".

A pesar de la firmeza de su determinación, el camino hacia el quirófano estuvo marcado por sus propios temores personales. Ella misma reconoció que "Fue una decisión muy difícil, soy muy miedosa y le tengo pánico a las operaciones que no son por temas de salud pero tomé coraje y lo hice". Insistió en que "Me saqué las prótesis mamarias porque me sentía incómoda". También agregó que "Me costó tomar la decisión pero tomé coraje y lo hice".

El alivio llegó tras la intervención, permitiéndole reencontrarse con su fisonomía original. Con mucha alegría expresó que "Me siento contenta, volví a ser yo misma". Para ella, el resultado fue inmediato en términos de percepción personal ya que "Sentí que mi cuerpo volvía a ser muy natural". La satisfacción es plena luego de un largo proceso interno, comentando que "Me siento contenta, estuve años pensando peor no me animaba" y concluyendo que "Ahora me siento yo misma".

Más allá de la estética, el peso de los implantes ya afectaba su salud diaria provocando dolores de espalda. En esta etapa, el apoyo familiar resultó clave para dar el paso definitivo. La conductora admitió que "Mi hija me impulsó y la verdad es que tarde o temprano iba a tener que hacerlo". Tras compartir su vivencia en Lape Club Social y sus redes, recibió el apoyo de colegas y seguidores que celebraron su honestidad y vigencia.