Colón Junior y Desamparados definen el pase al Regional en cancha de Trinidad

El fútbol sanjuanino ya tiene fecha y escenario para su gran cita de mayo. Colón Junior y Sportivo Desamparados se enfrentarán en un duelo único para definir al segundo clasificado de la Liga Sanjuanina de Fútbol al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. El encuentro se disputará el próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 16:30 horas, en la cancha de Trinidad.

Este cruce surge del reglamento vigente de la Liga, que estipula un partido definitorio entre los subcampeones de la temporada anterior. El "Merengue" llega a esta instancia tras haber alcanzado la final del Torneo Apertura 2025, mientras que el "Víbora" hace lo propio tras ser el finalista del Torneo Clausura 2025. Cabe recordar que Unión de Villa Krause ya tiene su plaza asegurada por ser el último supercampeón sanjuanino.

Antecedentes y actualidad

Para Desamparados, esta situación representa una oportunidad de revancha. Es la segunda vez consecutiva que el equipo de Puyuta debe disputar una final de este tipo; el año pasado cayó 2 a 1 ante Marquesado en la misma instancia, aunque luego logró participar del certamen nacional mediante una invitación especial.

El choque llega en un momento inmejorable para ambos planteles, que hoy dominan el ámbito doméstico. El conjunto puyutano atraviesa un presente arrollador como puntero absoluto del actual Torneo Apertura con 35 puntos. Por su parte, el equipo de la calle Sargento Cabral no se queda atrás y marcha en la tercera ubicación con 29 unidades, consolidándose como uno de los grandes animadores del fútbol local.

El sueño del ascenso

"El Templo" será el testigo de una final de alto voltaje donde se pondrá en juego mucho más que un resultado. Para ambas instituciones, el Regional Amateur es el objetivo prioritario para iniciar el camino de regreso a las categorías superiores del fútbol argentino.

Debido a la magnitud del encuentro y la convocatoria de ambos clubes, se espera un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio de Trinidad para recibir a las dos parcialidades en lo que promete ser la gran fiesta del fútbol de la provincia.