La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de dos bebés recién nacidos ocurridas en el hospital de El Calafate, en un caso que generó una fuerte conmoción social y derivó en denuncias por presunta mala praxis médica. Ambos fallecimientos ocurrieron con pocas horas de diferencia y las familias apuntaron contra el accionar del personal sanitario.

Según la información difundida, uno de los bebés murió durante el parto, mientras que el segundo falleció horas después de haber nacido. A partir de las denuncias realizadas por los padres, la Justicia ordenó una investigación para determinar si existieron negligencias médicas, demoras en la atención o fallas en los protocolos del hospital.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción de El Calafate, que ya dispuso la realización de autopsias y el secuestro de historias clínicas para reconstruir qué ocurrió en cada caso. Además, se tomaron testimonios a familiares y personal médico que intervino durante los procedimientos.

Uno de los principales cuestionamientos de las familias apunta a presuntas demoras en la realización de cesáreas y a la falta de respuestas claras por parte de los profesionales tras las complicaciones registradas durante los partos. Los padres sostienen que hubo señales de alerta previas que no fueron atendidas a tiempo.

Desde el hospital evitaron dar detalles públicos sobre los casos debido al avance de la investigación judicial, aunque confirmaron que se inició una revisión interna de los procedimientos realizados por el equipo médico involucrado. También intervino el Ministerio de Salud provincial.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad santacruceña y reavivó reclamos vinculados al funcionamiento del sistema sanitario en el interior de la provincia. Mientras avanzan las pericias y estudios médicos, la Justicia busca determinar si las muertes pudieron haberse evitado o si efectivamente existió responsabilidad profesional en la atención brindada.