Condena sin cárcel para el hombre que amenazó con apuñalar a un colectivero

La Justicia sanjuanina condenó a Silvio Fabián Cabello, el hombre que hace un mes protagonizó un violento ataque contra un colectivero en Rawson, luego de amenazarlo con un elemento punzante tras una discusión por una parada. En un primer momento se había puesto en duda su estado mental, pero los peritajes confirmaron que comprendía la criminalidad de sus actos y fue declarado culpable.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Avenida España y calle Doctor Ortega, en Rawson, cuando Cabello viajaba en un colectivo acompañado por otra persona y utilizando un carnet de discapacidad. Al acercarse a la puerta delantera, exigió al chofer que detuviera la unidad en un lugar no habilitado para descenso de pasajeros.

Según trascendió en la investigación, el conductor le explicó que debía esperar hasta la parada reglamentaria, ubicada a una cuadra. La respuesta provocó la reacción inmediata del pasajero, que comenzó a insultarlo y luego le dio una trompada en el rostro.

La situación escaló aún más cuando Cabello sacó de entre sus pertenencias un destornillador utilizado como arma improvisada y comenzó a amenazar al trabajador. “¿Querés que te pinche?”, le gritaba mientras blandía el elemento punzante frente al conductor, generando momentos de tensión y temor entre los pasajeros.

El ataque pudo ser controlado gracias a la intervención de uno de los pasajeros, que logró reducir al agresor sujetándolo desde atrás hasta desarmarlo. Tras el episodio, el colectivo se dirigió directamente a la Comisaría 6ta, donde se concretó la detención del acusado bajo el sistema de Flagrancia.

Durante la investigación surgieron dudas respecto a la imputabilidad de Cabello y se evaluó si comprendía sus actos al momento del ataque. Finalmente, los informes médicos determinaron que sí era imputable y podía afrontar el proceso judicial.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Virginia Branca junto al ayudante fiscal Mario Codorniu. Mediante un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, Cabello fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma blanca.