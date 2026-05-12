Juana Repetto apuntó contra su ex por la crianza de sus hijos y estalló el escándalo

La relación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto sumó un nuevo capítulo de tensión pública a partir de un video compartido por la actriz. El contenido, que reflexionaba sobre las desigualdades en el cuidado de los hijos, incluía frases contundentes como "Una madre que no va a la reunión de la escuela es mala madre, un padre que va es el padre del año". Muchos seguidores interpretaron estas palabras como un ataque directo hacia Graviotto en el marco de su reciente separación.

Ante la repercusión, el padre de Belisario decidió romper el silencio a través de sus historias digitales. Con un tono de cansancio, manifestó que "Me están llegando un montón de mensajes de que me estuvieron tirando palitos, ¿qué pasó ahora? De nuevo no, porfa". A pesar de su fastidio inicial, aclaró que "Ahí vi el reel que subió Juana y está buenísimo porque a mí me pasa un montón". Sin embargo, quiso poner un freno a las constantes especulaciones sobre su vínculo.

En su descargo, pidió que no se asuma que cada reflexión de su ex es una crítica personal. Él expresó que "Antes de esto, no normalicemos que todo lo que suba Juana sobre la maternidad es un palito para mí. En este caso no lo creo… o elijo no creerlo".

También se sinceró sobre el proceso de adaptación que atraviesa la familia, mencionando que "Me pasó hace poco, tengo varios ejemplos para dar, con Lupe que me separé hace siete años y con los chicos, que para mí y Juani es nuevo y es difícil".

Sebastián brindó detalles sobre la organización diaria y las charlas privadas que mantienen. Relató que "El otro día estábamos hablando y dividiendo los días para que los chicos vengan a casa, y Juana me decía que vayamos de a poco porque Belisario tiene cuatro años y es chico. Después veremos si son dos o tres días, eso se ve de a poco y lo decide cada padre". Para él, estas dinámicas son parte de una transformación necesaria en la sociedad actual.

El empresario analizó el peso de la tradición en los hogares modernos. Afirmó que "Me parece que esto de los roles es un arrastre que traemos de hace mucho tiempo y por mi parte estoy tratando de cambiarlo". Sobre la importancia de la presencia equitativa, sostuvo que "Cuando hay algo importante como ir al colegio, el médico o las reuniones del colegio, se puede cambiar. Es algo que tenemos que laburar los dos".

Hacia el final de su mensaje, destacó que percibe una evolución en el compromiso de los hombres. Según sus palabras, "Hay cosas que están cambiando, es verdad que la mamá es soldado, pero creo que, si bien no va a cambiar de un día al otro, ya veo más padres en las reuniones del colegio, por ejemplo". Cerró su postura con un deseo para el futuro de la paternidad: "Espero que estar presente, ocuparse, ir al médico o lo que sea deje de ser algo extraordinario para el padre y sea algo excepcional".