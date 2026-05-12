Una madrugada agitada se vivió en las inmediaciones del Barrio Conjunto XIII, donde el personal de la Motorizada N° 5, con el apoyo de la Subcomisaría Cipolletti, logró la detención de dos sujetos que habían ingresado a robar en una vivienda particular. Los implicados son un joven de 22 años y un adolescente de apenas 16, quienes fueron sorprendidos tras un rápido operativo de rastrillaje.

Fuentes policiales informaron que el hecho se desencadenó cuando los efectivos fueron alertados sobre dos personas que se daban a la fuga desde el Barrio Pedregal hacia el Barrio 7 Conjunto 2. Tras una breve rastrillaje, los uniformados lograron interceptarlos en la intersección de calle Centenario y 2 de Septiembre, donde fueron identificados como De La Fuente y el menor de apellido Fernández. Los efectivos secuestraron un cuchillo.

Al entrevistar a la damnificada, una joven de 27 años, los policías pudieron reconstruir la mecánica del robo. Según el relato de la víctima, los delincuentes saltaron la pared medianera de su domicilio e intentaron sustraer un ventilador, el motor de un equipo de aire acondicionado y una bicicleta. La rápida intervención policial impidió que los sujetos lograran escapar con los efectos.

El ayudante fiscal Andrés Cerutti, de la UFI Flagrancia, tomó intervención en el caso y dispuso el inicio del procedimiento especial para el mayor de edad. De La Fuente quedó vinculado a una causa por robo agravado por escalamiento, participación de un menor y violación de domicilio en concurso real.

Por su parte, la situación del adolescente quedó en manos del Juzgado de Menores. El secretario del área, Dr. Carlos Ponce, ordenó que el joven de 16 años sea trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) para quedar bajo resguardo judicial mientras avanza la investigación del hecho.