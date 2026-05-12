Un impactante hallazgo conmociona a la provincia de Entre Ríos luego de que encontraran un feto de aproximadamente seis meses de gestación dentro de un contenedor de basura en la ciudad de Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió en el barrio Cantera 25, en inmediaciones de las calles Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo.

La persona que descubrió los restos fue una mujer de 70 años que se acercó al contenedor para arrojar residuos domiciliarios y se encontró con la dramática escena. De inmediato dio aviso a la Policía, que desplegó un operativo en el lugar junto a personal judicial y médicos forenses.

El comisario Javier Leiva confirmó que efectivos policiales y una médica de turno constataron la presencia del feto, que luego fue trasladado a la morgue del hospital local para realizar las pericias correspondientes. Los estudios buscarán determinar con precisión el tiempo de gestación y las circunstancias de la muerte.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Concepción del Uruguay, que ordenó una serie de medidas urgentes para intentar identificar a la persona responsable de abandonar el cuerpo. Entre las principales acciones se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del barrio.

Según explicó la Policía, no existen centros de salud cercanos ni registros recientes de mujeres atendidas por cuadros compatibles con un parto o aborto reciente. Por ese motivo, la principal hipótesis apunta a que alguien descartó el feto directamente en el contenedor durante la noche o el fin de semana.

Los investigadores analizan imágenes de varias horas previas al hallazgo para intentar reconstruir movimientos sospechosos en la zona. Mientras tanto, el caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos y volvió a instalar el debate sobre situaciones de abandono, salud pública y contención social.