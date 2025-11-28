Juan Pablo Castillo, el hombre de 41 años cuya búsqueda había generado preocupación en San Juan desde la jornada del miércoles, fue finalmente encontrado. Así lo confirmaron fuentes policiales, que detallaron que el hombre apareció sano y salvo.

La desaparición de Castillo había motivado un amplio operativo encabezado por la Policía de San Juan, que difundió su descripción física y su vestimenta al momento de ser visto por última vez, con el objetivo de recibir información que permitiera ubicarlo.

Castillo, de tez trigueña, contextura delgada y 1,75 metros de altura, llevaba puesto un pantalón de jeans azul, campera y buzo verde, además de unas zapatillas marrones y una mochila negra el día en que se lo vio por última vez. Esos detalles habían sido clave para su dentificación.