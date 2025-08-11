Departamentales > Festejos
Día del Niño: Rivadavia se prepara para un festejo gratuito y sin exclusiones
POR REDACCIÓN
El espíritu festivo del Día del Niño se apodera de San Juan con una propuesta pensada para que todos los chicos de la provincia puedan disfrutar de una tarde inolvidable. El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 15.00 hs, el centro cultural Cepas se convertirá en el epicentro de una gran celebración con entrada libre y gratuita.
El objetivo principal es brindar un espacio de alegría y diversión, por lo que la jornada estará repleta de actividades para todas las edades. Habrá diversas áreas de juegos y actividades recreativas, donde los más pequeños podrán dar rienda suelta a su creatividad en sectores de pintura y dibujo. La tarde se complementará con espectáculos en vivo, sorteos y premios que mantendrán la emoción a flor de piel.
Además de los juegos, el evento contará con una atención especial a la salud y el bienestar de los participantes. Se servirá un delicioso chocolate caliente para todos los presentes, y en un gesto de inclusión, se dispondrá de un área de atención alimentaria específica para niños con celiaquía y diabetes, garantizando que nadie se quede sin disfrutar de la merienda.
Para asegurar que la distancia no sea un impedimento, la municipalidad ha organizado un servicio de movilización para trasladar a los niños de zonas más alejadas directamente hasta Cepas.
Teatro Sarmiento presenta "Gelato", un espectáculo musical sobre amistad y superación para el Día del Niño
El comunicado de la Unión Ciclista por la descalificación del sanjuanino que ganó el oro en los Panamericanos Junior
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
Teatro Sarmiento presenta "Gelato", un espectáculo musical sobre amistad y superación para el Día del Niño
El comunicado de la Unión Ciclista por la descalificación del sanjuanino que ganó el oro en los Panamericanos Junior
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente no arribará a San Juan este lunes 11 de agosto de 2025 para encabezar el lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, un evento clave para avanzar en la mejora de la seguridad en el ámbito deportivo nacional.
La Caja de Acción Social (CAS), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de vehículos en San Juan. La subasta incluirá camionetas, utilitarios y automóviles pertenecientes al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y a la Municipalidad de Santa Lucía.