El espíritu festivo del Día del Niño se apodera de San Juan con una propuesta pensada para que todos los chicos de la provincia puedan disfrutar de una tarde inolvidable. El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 15.00 hs, el centro cultural Cepas se convertirá en el epicentro de una gran celebración con entrada libre y gratuita.

El objetivo principal es brindar un espacio de alegría y diversión, por lo que la jornada estará repleta de actividades para todas las edades. Habrá diversas áreas de juegos y actividades recreativas, donde los más pequeños podrán dar rienda suelta a su creatividad en sectores de pintura y dibujo. La tarde se complementará con espectáculos en vivo, sorteos y premios que mantendrán la emoción a flor de piel.

Además de los juegos, el evento contará con una atención especial a la salud y el bienestar de los participantes. Se servirá un delicioso chocolate caliente para todos los presentes, y en un gesto de inclusión, se dispondrá de un área de atención alimentaria específica para niños con celiaquía y diabetes, garantizando que nadie se quede sin disfrutar de la merienda.

Para asegurar que la distancia no sea un impedimento, la municipalidad ha organizado un servicio de movilización para trasladar a los niños de zonas más alejadas directamente hasta Cepas.