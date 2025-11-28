La Policía de San Juan, junto a la Unidad Fiscal de Abordaje Territorial y un ayudante fiscal, realizó este martes tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la localidad de Campo Afuera, en el departamento Albardón. Los procedimientos están vinculados a investigaciones por delitos contra la propiedad ocurridos en la zona.

Los ventanales de aluminio secuestrados podrían ser de un robo en el barrio Cura Brochero

Durante los operativos no se logró dar con los sospechosos buscados, pero sí fueron secuestraron elementos de interés para la causa. Entre los objetos hallados hubo, dos ventanales grandes y dos ventanas de aluminio que podrían corresponder a un hecho denunciado en el barrio Cura Brochero, además de un compresor de aire color naranja marca Lusqtoff.

Publicidad

El rifle hallado junto a la pistola es de aire comprimido.

Los efectivos también incautaron un arma de fuego marca Bersa calibre 22, con siete proyectiles, apta para disparo, y una rifle de aire comprimido. Todos estos elementos quedaron a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que continúa con las medidas investigativas para dar con los presuntos autores de los robos denunciados.