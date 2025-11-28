Tal como adelantó DIARIO HUARPE, la Municipalidad de Rawson puso en marcha Parada Técnica, el primer polo gastronómico del departamento, sobre calle Lemos, entre Superiora y Boulevard Sarmiento. El nuevo corredor reúne a los carros habilitados en un solo espacio, con control sanitario, habilitaciones actualizadas y mejores condiciones para trabajar. La propuesta fue celebrada por los puesteros, que esperan un movimiento fuerte con la llegada del verano. Asimismo, en el lugar también se habilitó un área para emprendedores.

La apertura contó con la presencia del intendente Carlos Munisaga, quien destacó el proceso de ordenamiento y habilitación que se llevó adelante durante los últimos meses. “Ya tenemos seis carros instalados y la posibilidad abierta para que se sumen más. Queremos que esta calle Lemos se transforme en un punto de encuentro, como sucede en otras ciudades donde hay corredores de food trucks. Además, queremos garantizarle a la comunidad que el producto que ofrecen está plenamente habilitado y en regla”, señaló

En el polo hay un espacio con puestos de emprendedores.(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Los emprendedores coincidieron en que esta iniciativa les da visibilidad, orden y más oportunidades. Rubén Esquivel, del tradicional carro “El Dieguito”, muy conocido por los vecinos por sus 37 años de trabajo en la zona, celebró la decisión municipal. “Me parece muy bien. Había que darle vida a esta zona. Llevo décadas acá y es la primera vez que se apoya de verdad este espacio. Ahora esperamos que con el verano y la gente en el parque, esto tenga vida otra vez”.

Esquivel destacó que la zona del parque “es un pulmón verde que siempre tuvo potencial” y que este paso ayudará a activar el movimiento nocturno.

Rubén Esquivel, del tradicional carro “El Diego”, junto con una foto de su esposa fallecida. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Juan Gastón Rubia, del carro Rico Pancho, consideró que la propuesta “moderniza” el departamento. “Es innovador, le da otra vista a Rawson. Se convierte en un paseo. Mientras haya oportunidad de trabajo, me parece fenomenal. Tengo fe en que los rawsinos se van a prender. La gente de Rawson tiene otra alegría, otra energía para disfrutar las noches”, señaló.

Juan Gastón Rubia, del carro Rico Pancho. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Por su parte, Óscar Minet del Carro Rico Pancho no contaba con un lugar fijo hasta ahora. “Esto nos vino como anillo al dedo. No teníamos dónde ubicarnos y traerlos a todos acá está buenísimo. Es una calle muy transitada, así que tenemos mucha expectativa de venta”. Minet sostuvo que la centralización beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes.

Óscar Minet del Carro Rico Pancho. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El corredor gastronómico funcionará todos los días, aunque cada carro definirá sus horarios según su disponibilidad. Los fines de semana se espera mayor actividad, y desde el Municipio anticiparon que se sumarán ferias de emprendedores y futuras obras de embellecimiento para consolidar el espacio.

Con esta primera etapa habilitada, Rawson apuesta a fortalecer el desarrollo económico local y crear un nuevo punto de encuentro, pensado para el disfrute de vecinos y visitantes.