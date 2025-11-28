En un encuentro celebrado en Buenos Aires, el canciller argentino Pablo Quirno y su par paraguayo Rubén Ramírez Lezcano firmaron un acuerdo de "cielos abiertos" que busca ampliar y liberalizar la conectividad aérea entre ambos países.

Este pacto, que actualiza las normativas existentes, permite una mayor competencia entre aerolíneas y habilita la incorporación de más frecuencias de vuelo, lo que se traduce en mejores tarifas y más opciones para los usuarios. Además, se enmarca dentro de la estrategia argentina de cielos abiertos para promover la integración regional.

Publicidad

Los ministros destacaron el clima político favorable que facilitó estos avances, señalando que varios temas quedaron estancados en años previos. En paralelo, ambos gobiernos trabajan en proyectos conjuntos de infraestructura relacionados con la energía y el comercio, cuyos efectos positivos ya comenzaron a evidenciarse tras la reciente eliminación de ciertas restricciones comerciales.

Por otro lado, la Cancillería argentina informó que presentará oficialmente a Rafael Grossi como candidato a la Secretaría General de la ONU. Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reelecto en 2023, es valorado por su experiencia diplomática y su rol como mediador en conflictos internacionales.

Publicidad

El Gobierno resaltó que su perfil técnico y liderazgo en el OIEA lo posicionan como un postulante competitivo en el ámbito multilateral, destacando que su candidatura refleja los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y responde a las demandas actuales del sistema internacional.