Harry Styles no solo brilla en la música, sino que también ha destacado en el mundo del deporte. El cantante británico logró completar el Maratón de Berlín con un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, una marca notable tanto para corredores amateurs como profesionales.

Participando bajo el nombre Sted Sarandos, Styles formó parte de una competencia con más de 55.000 corredores. Cruzó la meta con gafas de sol y una banda en la cabeza, recibiendo aplausos y compartiendo una fotografía con Richard Whitehead, doble campeón paralímpico en los 200 metros.

Este logro representa una mejora significativa respecto a su participación en la Maratón de Tokio en marzo de 2025, donde registró un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos. En esa ocasión, finalizó en el puesto 6.010 de 26.706 corredores, manteniendo un ritmo constante y saludando a los espectadores durante la carrera.

El avance en Berlín se traduce en un promedio de 4 minutos y 15 segundos por kilómetro, resultado de un entrenamiento meticuloso diseñado junto al entrenador Thibo David. Según David, el plan incluye sesiones de resistencia, natación, circuitos de movilidad y boxeo, además de ejercicios específicos como carreras en “zona 2” para fortalecer la base cardiovascular, circuitos de fuerza con flexiones, abdominales y sentadillas, pruebas de velocidad y bloques de alta intensidad inspirados en artes marciales mixtas.

“Incluíamos baños de hielo, masajes y estiramientos asistidos”, detalló el entrenador, destacando la disciplina y variedad del régimen físico del artista.

Más allá del maratón, Styles integra la bicicleta eléctrica como medio habitual de transporte por Londres, combinando movilidad sustentable con un estilo de vida activo. Frecuenta los parques y calles de la ciudad, en ocasiones acompañado por amigos como James Corden, y suele ser captado en momentos cotidianos, lo que sorprende a sus seguidores.

La natación es otra de sus pasiones deportivas, realizando inmersiones en los estanques de Hampstead Heath durante todo el año, incluso en invierno. Además, mantiene una relación cercana con el fútbol, asistiendo regularmente a partidos y participando en actividades relacionadas al deporte local.

Este perfil público revela a un artista que equilibra sus éxitos musicales con un compromiso serio hacia el bienestar físico y la vida comunitaria. Harry Styles se presenta así como un referente de salud, disciplina y estilo de vida activo, inspirando a sus fans y colegas en la búsqueda de un equilibrio personal.