La caída de River en el Superclásico por 2-0 dejó al equipo en una situación delicada en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con 52 puntos en la Tabla Anual y ubicado momentáneamente en el tercer puesto, el Millonario ya no tiene margen: podría ser superado por Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que jugarán el lunes por la fecha 15 y podrían desplazarlo de una posición que hoy le otorga un acceso a la Fase 2 del torneo continental.

El escenario inmediato es claro: River necesita que el Bicho no gane ante Belgrano y que Riestra no sume de a tres contra Independiente para conservar el tercer puesto sin depender de su último partido. De lo contrario, la definición se trasladará a la fecha 16, cuando visite a Vélez en Liniers en un duelo que podría convertirse en una final por el boleto a la Copa. La Liga Profesional aún no confirmó el día ni el horario, pero se espera una jornada con varios encuentros en simultáneo.

Los dos primeros de la Tabla Anual, Rosario Central y Boca, ya aseguran un pasaje directo a la fase de grupos. El tercero, en cambio, debe superar dos instancias de repechaje para llegar a esa misma etapa: una ruta compleja que este año Boca sufrió en carne propia al quedar eliminado ante Alianza Lima en la Fase II. River, en este momento, ocupa ese lugar, pero lo siente amenazado.

En paralelo, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo también mantiene su presencia entre los ocho clasificados a los playoffs del Torneo Clausura: registra 21 puntos y aventaja por cinco unidades a Sarmiento y Gimnasia, los últimos en quedar afuera. Esa estabilidad en el Clausura, sin embargo, no alcanza para compensar la urgencia en la Anual, donde cada punto perdido pesa más que nunca.

La recta final del Clausura también define el descenso: Aldosivi y San Martín de San Juan aparecen hoy como los principales candidatos a perder la categoría, mientras que Newell’s, Godoy Cruz, Talleres, Atlético Tucumán y Sarmiento siguen en la pelea. Entre tanto, Rosario Central, líder de la Anual, ya confirmó su presencia en la Supercopa Internacional; San Lorenzo se acerca a la Sudamericana, y Racing, tras vencer a Defensa y Justicia, vuelve a mirar de reojo la Libertadores.

Con la jornada 15 extendida hasta el lunes por la noche y un cierre de fase regular que promete tensión en todos los frentes, River afronta un tramo decisivo: sus chances de clasificar a la Copa dependerán no solo de revertir la imagen de la Bombonera, sino también de que la tabla no le dé otro golpe inesperado.