La esperada Finalissima entre la Selección Argentina y España finalmente se disputará el viernes 27 de marzo, un día antes de lo previsto originalmente. Según informó el diario español Marca, la FIFA resolvió adelantar el encuentro en medio de ajustes de calendario y para evitar interferencias con compromisos oficiales posteriores de ambos seleccionados. El escenario será el estadio de Lusail, en Doha, el mismo donde la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo en 2022.

El organismo con sede en Zúrich analizó las restricciones de la Fecha FIFA de marzo y optó por modificar el cronograma para optimizar la logística y las necesidades de programación de las selecciones europeas. El duelo, que reedita el espíritu de la histórica Copa Artemio Franchi, enfrentará a dos campeones vigentes y genera gran expectativa en Sudamérica y Europa.

El atractivo central pasa por el choque generacional entre Lionel Messi, emblema indiscutido de la Argentina a sus 38 años, y Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona que muchos consideran su sucesor natural. La imagen de ambos compartiendo cancha se perfila como uno de los momentos más potentes del fútbol internacional antes del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni llega como defensor del título que obtuvo en Wembley en 2022, cuando se impuso 3-0 frente a Italia con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Desde entonces, la Albiceleste consolidó un ciclo histórico de títulos, récords y un rendimiento que la mantiene en lo más alto del ranking FIFA.

España, dirigida por Luis de la Fuente, se presenta en plena renovación, respaldada por la consagración en la Eurocopa 2024 en Alemania. Con una generación joven encabezada por Yamal, Pedri y Nico Williams, La Roja busca reafirmar su identidad y poner a prueba su crecimiento ante un rival que ha marcado una era en el fútbol mundial.