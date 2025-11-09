Una tragedia vial sacudió este domingo por la tarde a San Martín, cuando un motociclista perdió la vida tras un violento choque ocurrido en la intersección de calles Nacional y Bahía Blanca. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Carlos Walter Quiroga, de aproximadamente 60 años, residente del barrio 19 de Noviembre, en Chimbas. El hombre conducía una motocicleta Yamaha FZ negra cuando se produjo el impacto fatal.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente ocurrió tras un roce entre la moto que manejaba Quiroga y un automóvil Suzuki Fan rojo. Ambos vehículos circulaban en la misma dirección. El auto era conducido por Fabián Vega Olivera, de 33 años, quien viajaba acompañado por Viviana Sosa; ambos domiciliados en el barrio Libertador 8, también en San Martín.

En el lugar del siniestro se encontraba además el hijo de la víctima, Fabián Andrés Quiroga, de 38 años, quien circulaba en otra moto del mismo modelo, de color gris con detalles verdes. Tras el choque, el joven recibió atención médica inmediata y fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internado con una fractura en una de sus manos.

Una unidad del 107, a cargo de la doctora Clara Román, constató el fallecimiento de Carlos Quiroga en el lugar. El procedimiento inicial estuvo a cargo del agente Alejandro Salina, quien dio aviso al sistema acusatorio. Luego intervino el ayudante fiscal Ignacio Domínguez, y más tarde se presentó el fiscal Rodrigo Cabral (de la UFI Delitos Especiales) junto a personal de Criminalística y Tránsito.

La investigación quedó finalmente bajo la órbita del fiscal Nicolás Schiattino, también de la UFI Delitos Especiales, con el apoyo de efectivos de la Comisaría 19ª, quienes trabajan en la reconstrucción de la mecánica del accidente y en la toma de testimonios para establecer responsabilidades.